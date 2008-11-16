Başbakan 'yokum' dedi

Reyting canavarıyla başa çıkamayan Acun, bu kez yarışmasına Başbakan'ı konuk etmek istedi.



Programı reyting canavarına yenilen Acun Ilıcalı, yarışmacı koltuğuna starları oturtmak için kolları sıvadı. Dünya starlarıyla yaptığı görüşmeler olumsuz giden Acun, bu kez soluğu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanında aldı.



Tarkan 1 milyon $



Başbakan'ın yarışmacı koltuğuna oturması için dil döken Acun, olumsuz yanıt aldı. Erdoğan, Acun'un teklifine "red" cevabı verince Acun Ilıcalı, bu kez gözünü magazin dünyasına dikti. Christina Aguilera, Bruce Willis gibi dünya starlarıyla görüşen Acun, şimdilik sadece Tarkan'la anlaştı. Tarkan'a programa yarışmacı olarak katılması için 1 milyon dolar teklif eden ünlü yapımcı, olumlu yanıt alınca bu kez de Cem Yılmaz ve Okan Bayülgen'in kapısını çaldı. Yılmaz'ın da teklifine sıcak baktığını yakın çevresine söyleyen Acun, Bayülgen'in de "Varım" demesi için resmen dua etmeye başladı.



Zararına konuk



İki sezondur devam eden programda 500 milyarlık ödülün kimseye çıkmaması yarışmanın reytingini alt üst etmişti. Kanaldan uyarı alan Acun, dünya ve Türkiye starlarıyla "zararına" bile olsa anlaşıp, tekrar eski günlerine dönmek için çaba sarf etmeye başlamıştı.

