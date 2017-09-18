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Başbakan Yldırım Slovenya, Estonya, Sırbistan Başbakanlarına yemek verdi

İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna İstanbul'da akşam yemeği verdi

18 Eylül 2017 00:20

İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna İstanbul\'da akşam yemeği verdi.
Başbakan Binali Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'nde verdiği yemeğe; Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ile eşi Karin Ratas, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yard ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Slovenya Ekonomi Kalkınma ve teknoloji bakanı Zdravko Pocialvek, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic ile Eurobasket 2017\'ye ev sahipliği yapan şehrin yöneticileri olarak istanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Başkanı Kadir Topbaş ve  Belgrad Belediye Başkanı Sinisa Mali katıldı.

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