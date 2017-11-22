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Başbakan Yıldırım:(Zarrab Davası) Ne idiği belirsiz üretilmiş, montaj, yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuk değildir

Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika'da görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin, "Darbe tutmayınca bugün Amerika'da görülen davaya FETÖ'cuların bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta

22 Kasım 2017 21:34

Hakime TORUN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika\'da görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin, \"Darbe tutmayınca bugün Amerika\'da görülen davaya FETÖ\'cuların bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta. Bu davanın temelini hukuki dayanağı oluşturan deliler, bilgiler, belgeler FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık öncesi ülkemizde yaptığı kanunsuz, hukuksuz işlerin bir sonucu olduğunun bilinmesini isteriz. Ne idiği belirsiz üretilmiş, montaj,  yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuk değildir, hukuki bir  ülkeler ile yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye\'nin işidir. Türkiye\'nin vereceği karara bağlıdır. Bu konuda da kimseden icazet almaya ülkemizin ihtiyacı yoktur\" dedi. 
Başbakan Binali Yıldırım, Hilton Bomonti Otel\'de düzenlenen \"Türkiye Ekonomi Zirvesi\"nde konuştu. Amerika\'da görülen Rıza Sarraf davasına ilişkin Yıldırım, \"Darbe tutmayınca bugün Amerika\'da görülen davaya FETÖ\'cuların bir şekilde sızmaları suretiyle tekrar denenmeye çalışılmakta. Bu davanın temelini hukuki dayanağı oluşturan deliler, bilgiler, belgeler FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık öncesi ülkemizde yaptığı kanunsuz, hukuksuz işlerin bir sonucu olduğunun bilinmesini isteriz. Hukuk devletinden beklenen delilleri sağlam hukuki alt yapısı sağlam bir dava ile yargılamayı gerçekleştirmiş olması. Ne idiği belirsiz üretilmiş, montaj, yapıştırma bilgileri delil olarak ortaya koymak hukuk değildir, hukuki bir düşünce tarzı değildir. Türkiye\'nin başka ülkeler ile yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın Türkiye\'nin işidir. Türkiye\'nin vereceği karara bağlıdır. Bu konuda da kimseden icazet almaya ülkemizin ihtiyacı yoktur. Bazıları kendileri ambargo koydukları ülkeler ile rahat rahat ticaret yapacaklar. Aynı ülke ile Türkiye ticaret yapacak bu suç olacak. Buna kargalar güler. Daha yakın zamanda İran ile Amerika uçak satışı konusunda prensip anlaşmasına vardılar. Ondan sonra da Türkiye ambargoyu deldi, ihlal etti gibi ipe sapa gelmeyen iddialar ortaya koyuyorlar bunun neresinde hukuk, adalet var? O bakımdan eğer uluslararası hukuka uyulacaksa buna bu iddiayı ortaya koyanların en önce kendilerinin riayet etmesi beklenir\" diye konuştu. 
 

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