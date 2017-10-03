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Politika

 Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım TEOG'a ilişkin " Yazılı sınavlar her sınıfta olacak birisi de merkezi sistem olacak

03 Ekim 2017 17:12

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım TEOG\'a ilişkin \" Yazılı sınavlar her sınıfta olacak birisi de merkezi sistem olacak.Hepsinin detayı var önümüzdeki günlerde açıklanacak\"dedi
Başbakan Binali Yıldırım,TBMM\'de gazetecilerin TEOG\'a ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: \"Önümüzdeki günlerde TEOG bir sonuca bağlanır. Sınav olacak tabi, sınavsız öğrencilik olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak birisi de merkezi sistem olacak. Okulda okunan sınavlarda  bir tanesi. Soru havuzundan merkezi şekilde olacak. O merkezden yapılmasa  da o sınav yapılacak. Hepsinin detayı var. Önümüzdeki günlerde açıklanacak.\"

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