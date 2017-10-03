Başbakan Yıldırım'dan Talabani için taziye mesajı

ANKARA,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani\'nin vefatı nedeniyle eşi Hero İbrahim Talabani\'ye taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım\'ın Hero İbrahim Talabani\'ye gönderdiği taziye mesajı şöyle:\" Sayın Hero Talabani, Muhterem eşiniz ve Irak\'ın eski Cumhurbaşkanı Sayın Celal Talabani\'nin 3 Ekim tarihinde Hakk\'ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum Cumhurbaşkanı Talabani, hem Iraklı Kürtlere hem tüm Irak\'a büyük hizmetler vermiş, değerli bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Gerek Irak tarihi ve siyasetinde, gerek Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli yeri ve büyük katkıları bulunan merhuma Allah\'tan rahmet, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere, tüm yakınlarına ve Iraklı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum.\"

