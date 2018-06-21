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Başbakan Yıldırım'dan soğan ve patates açıklaması: Spekülasyondan öte bir şey değil

"Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam"

21 Haziran 2018 14:00

Başbakan Binali Yıldırım, mayıs ve haziran arasında patates fiyatının yüzde 94, soğan fiyatının yüzde 212'lik artışına ilişkin olarak, "Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız" dedi. 

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam.
Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.
Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.

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