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Başbakan Yıldırım'dan, Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangına ilişkin olarak, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'e bir taziye mesajı gönderdi

26 Mart 2018 14:53

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Rusya\'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde meydana gelen yangına ilişkin olarak, Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev\'e bir taziye mesajı gönderdi.
Yıldırım, gönderdiği mesajda şunları belirtti:
“Sayın Başbakan, Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çocuklar dâhil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet, şahsınızda dost Rus halkına ve Hükümetinize, Milletim, Hükümetim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.”

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