Başbakan Yıldırım'dan MHP'ye 'FETÖ' listesi

Başbakan Binalı Yıldırım’ın muhalefet liderleriyle gerçekleştirdiği zirvede, terörle mücadele, Suriye ve Irak konusundaki gelişmelerin yanı sıra FETÖ operasyonları kapsamındaki görevden almalar gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Kurunun yanında yaş da yanmasın" uyarısı üzerine çok hassas bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Daha önce MHP’nin verdiği, görevden alınan ya da gözaltına alınan kamu görevlileriyle ilgili liste üzerinde hassas bir çalışma yaptıklarını bildiren Başbakan, çapraz tahkikat ile listeyi gözden geçirdiklerini vurguladı. Bu çalışma sonucunda da MHP’nin “FETÖ’cü değil” listesi içinde yer alan ancak tahkikat sonucunda cemaatçi olduğu tespit edilenlerle ilgili liste çıkardıklarını kaydeden Başbakan, Bahçeli’ye görüşme sırasında listeyi verdi.

Listede yer alan isimlerin yanında haklarında cemaatçi olduklarını gösteren delillere ve bağlantılara yer verilmesi de dikkat çekti.

Yeni liste yolda

MHP 4 Ağustos’ta Genel Sekreter İsmet Büyükataman aracılığıyla AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’e 310 kişilik liste vermişti. Başbakan’ın zirvede Bahçeli’ye verdiği cemaatçi listesinin bu ilk listenin tahkim edilmesi sonucunda oluştuğu bildirildi.

MHP daha sonra da 15 Ağustos’ta 652 kişilik bir liste daha vermişti. MHP’de mağdurların başvuruları alınmaya devam ediliyor ve önümüzdeki günlerde yeni bir listenin daha verileceği bildirildi.

Diyaloğa devam

Bu arada zirvede muhalefet liderleriyle hükümet arasındaki zirve görüşmelerinin devamlılığının sağlanması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi. Liderlerin önümüzdeki dönemde de özellikle devam eden cemaat operasyonları kapsamında işbirliği ve diyaloğu sürdürecekleri kaydedildi.