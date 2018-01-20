Başbakan Yıldırım'dan, Kılıçdaroğlu'na,  Afrin'deki "Zeytin Dalı" Harekatına ilişkin bilgilendirme telefonu

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya\'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Türkiye saati ile 16.50 \'de telefon ile arayarak Afrin\'e düzenlenen \"Zeytin Dalı\" Harekatına ilişkin bilgi verdi.

