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Politika

Başbakan Yıldırım'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin ilk açıklama

"Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir"

11 Aralık 2016 06:00

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen iki farklı patlama ile ilgili olarak "Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir" dedi. Yıldırım'ın yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle:

"Bursa-Beşiktaş futbol maçından sonra saat 22.29'da futbol taraftarlarını, güvenlik güçlerimizi hedef almak üzere alçakça tasarlanmış olan ve bombalı araçla düzenlenen saldırı neticesinde ne yazık ki şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Acımız büyüktür ama bu büyük acıyı da milletçe daha çok bütünleşerek ve kenetlenerek aşacağız.

Hayata, huzura, mutluluğa pusu kuran katiller devlet ve milletimizin bütünlüğüne halel getiremeyecekler, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk yolundan çeviremeyeceklerdir. Aziz milletimize şimdiden büyük sabır ve metanet diliyorum.

Hükümetimiz ve bakanlarımız alçak saldırının aydınlanması için bütün dikkatiyle teyakkuz halindedir."

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