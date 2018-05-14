Başbakan Yıldırım'dan hasta ziyaretleri

Enver ALAS - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul\'da hasta ziyaretleri gerçekleştirdi.

Yıldırım ilk olarak Ataşehir\'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören bir akrabasını ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 14.10 sıralarında hastaneye geldi. Yaklaşık bir saat hastanede kalan Yıldırım, çıkışta hastane bahçesinde kendisini görmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı. Kendisini alkışlayanlara karşılık \"Hayırlı günler\" diyen Binali Yıldırım, daha sonra Üsküdar\'da bulunan Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçti. Başbakan Yıldırım\'ın buradaki ziyaretine İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

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