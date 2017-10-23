Başbakan Yıldırım'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki pankart için soruşturma talimatı!

Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan maçta Galatasaray tribünlerinde açılan pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

Hürriyet'in haberine göre Başbakan Yıldırım, dün akşam oynanan derbide Galatasaray tribünlerinde açılan ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı pankartla ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdi.

Ne olmuştu?

Dün akşam maçın ardından Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programı yorumcularından Ahmet Çakar, Galatasaray tribünlerinde 'Rocky Balboa' koreografisiyle birlikte açılan ve "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor, Ayağa Kalk" sözlerinin yer aldığı pankartla ilgili "cemaat" imasında bulunmuştu.

Çakar ayrıca Rocky Balboa karakterinin "Pensilvanyalı" oluşunu da iddiasının temellendirmesi olarak ileri sürmüştü.

Pankartı açan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da bu imalar üzerine bir açıklama yapmış ve net bir dille iddiaları yalanlamıştı.

ultrAslan'dan koreografi açıklaması - TIKLAYIN

Galatasaray'dan açıklama: Türk Telekom Stadyumu görsel bir şölene tanıklık etti

Galatasaray Kulübü de dün oynanan Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografinin FETÖ ile ilişkilendirilmesini 'Masabaşı Oyun' olarak nitelendirerek bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında dün oynanan Fenerbahçe derbisinde yapılan koreografi ile ilgili bir açıklama yayımladı. Söz konusu koreografide Rocky Balboa'nın görselinin yanında yer alan 'Ayağa Kalk' yazısının FETÖ ile ilişkilendirilmesine tepki gösterilen mesajda şu ifadeye yer verildi:

"Galatasaray taraftarı; kurucumuz Ali Sami Yen'den Metin Oktay'a; Gündüz Kılıç'tan Greame Souness'a; Avrupa'nın yeniden fethinin resmedildiği Fatih Sultan Mehmet'ten Aslan karakterine, Fatih Terim'den Setrak Dede'ye; Godfather'dan Fred Çakmaktaş'a kadar uzanan ve tüm dünyaya örnek olan koreografiler zincirine bir yenisini 22 Ekim 2017 Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde ekledi... Her zaman olduğu gibi gerekli tüm resmi makamlardan onay alınarak Türk Telekom Stadyumu bir görsel şölene daha tanıklık etti.