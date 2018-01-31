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Başbakan Yıldırım'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Afrin yanıtı

Macron, Afrin'deki operasyonun ‘işgal bahanesi' haline gelmemesi gerektiğini söylemişti

31 Ocak 2018 16:22

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin harekâtına yönelik "İşgale dönerse karşı çıkarız" açıklamasına tepki gösterdi. "Fransa'nın düşüncesi sakat, işgal yok" diyen Başbakan Yıldırım, Suriye'den Hatay'a atılan roketlere ilişkin de "Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar gören sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil Türkiye'deki vatandaşlarımızdır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Macron'dan Afrin yorumu: Potansiyel terör tehdidiyle savaşmaktan başka bir hal alırsa...

Reuters’ın, çarşamba günü yayımlanan Le Figaro röportajından aktardığı habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Eğer bu operasyon, Türk sınırlarındaki potansiyel terör tehdidiyle savaşmaktan başka bir hal alırsa, bizim için gerçek bir problem olur” diye konuşmuştu. Afrin'deki operasyonun ‘işgal bahanesi’ haline gelmemesi gerektiğini söyleyen Macron, eylemlerinde müttefikleriyle koordineli olması için Ankara’ya çağrı yapmıştı.

"Operasyonun amacı terör örgütlerini yok etmek"

Başbakan Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Yıldırım'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Zeytin Dalı Harekatı hakkında sayın başbakanı bilgilendirdim. Operasyonun amacı terör örgütlerini yok etmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Hedef Suriye'nin toprak bütünlüğü. Hedefimiz ülkemize yönelik roketli saldırıları bertaraf etmek. Aynı zamanda Afrin bölgesine yerleşmiş olan PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerini temizlemek. ÖSO askerleriyle birlikte TSK bu operasyonu gerçekleştiriyor. 

Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar gören sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun ne kadar haklı temellere dayandığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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MacronBinali YıldırımZeytin Dalı HarekatıFransa

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