Başbakan Yıldırım'dan, Ege ve Akdeniz uyarısı: Hiç kimse yanlış hesap yapmasın

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Gölcük Tersanesi\'nde Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında \'Murat Reis\' denizaltısının ilk kaynağı yaptı. Başbakan Yıldırım terörle mücadele ederken bazılarının Ege ve Akdeniz\'de birtakım komplo ve tezgahlar peşinde olduğunu belirterek, \"Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek, her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın\" dedi.

Başbakan Binal Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Donanma Komutanlığı Gölcük Tersanesi\'nde Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında \'Reis\' sınıf denizaltılardan \'Murat Reis\' isimli denizaltının ilk kaynak törenine katıldı. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında yapımına ilk başlanan \'Piri Reis\' denizaltısı 2020 yılında tamamlanacak. Proje kapsamında yapılacak 6 denizaltı, 2025 yılına kadar tamamlanacak. Başbakan Yıldırım, Murat Reis denizaltısının ilk kaynağını yaptı.

Başbakan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, kendisini en fazla heyecanlandıran açılış ve temel atmaların denizcilikle, gemi inşaatıyla ilgili konular olduğunu, meslek hayatının büyük bir kısmının gemi inşa konusunda çalışarak geçtiğini, gemi inişi, ilk kaynak merasimi ve denizcilikle ilgili etkinliklerin kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Yeni nesil denizaltıların Deniz Kuvvetleri\'nin imkan ve kabiliyetlerine büyük katkı sunacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, deniz hudutlarının, denizle alakalı menfaatlerin, ülke savunmasının layıkıyla yerine getirilmesinde önemli bir görevi ifa edeceğini söyleyerek, \"Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehdit ve riskleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltıların filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim. Türkiye, bugün hem yurt içinde, hem yurt dışında terörle etkin mücadele ederken, bazıları fırsatı ganimet bilerek Ege\'de, Akdeniz\'de birtakım komplolar, birtakım tezgahlar peşindeler. Buradan açık ifade ediyorum; şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın\" dedi.

Göreve geldikleri yıldan itibaren savunma sanayisine büyük yatırım yaptıklarını açıklayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar savunma sanayimize yaptığımız yatırım tutarı 35 milyar doları geçmiştir. Ancak savunma sanayimizin ihracat kabiliyeti de 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayine yerli katkı oranımız yüzde 65\'i bulmuştur. Bu önemli bir gelişme olmakla beraber, yeterli değil. Asıl kritik teknolojilere, yüksek teknolojilere sahip olacak ürünleri yerli ve milli imkanlarla yapabilmektir. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Savunma Sanayi İcra Komite toplantısında deniz, hava, kara, hatta jandarma ve Sahil Güvenlik alanında birçok yeni projenin başlamasını gerçekleştirecek anlaşmaları onayladık. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar dolar civarındadır.\"

Başbakan Yıldırım daha sonra İzmit\'te partisinin il kongresine katıldı.



FOTOĞRAFLI