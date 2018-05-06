Başbakan Yıldırım'dan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'ye ‘kavgacı' iması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce açıkladığı ‘Adayımız ekonomiden anlayacak, kavgacı olmayacak’ şeklindeki nitelikleri taşımadığını savunan Başbakan Binali Yıldırım, “Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı sırada İnce’yi sahneye davet ederken kullandığı ifadeleri de eleştiren Yıldırım, “Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir?” dedi.

"Çatı çürük olunca çöktü"

AKP’nin İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Yıldırım, “Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştı. Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Çatıları da bir işe yaramadı. Ancak biz cumhur ittifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Çünkü bu çatıyı millet kurmuştur. Milletin kurduğu çatı, Türkiye'nin geleceğidir. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının arkasında Türkiye'nin değişmez 4 değeri vardır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkeleri benimseyen herkes bu çatının altında yer alabilir. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye'nin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir?"

Ana muhalefet partisi CHP ve cumhurbaşkanı adayı İnce’ye de eleştiriler yönelten Yıldırım, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu, 'Çıkacağımız aday, ekonomiden iyi anlayacak, kavgacı olmayacak' dedi. Gerisini söylemeye lüzum var mı? Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı? Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, buna bir itirazımız yok. Al yıldızlı bayrak, bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın.

"Tıpkı biz, Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister. O yüzden de hep dışarıdan aday aradılar. Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır. En azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir. Çünkü her parti kendi adayını, kendi bünyesindeki adayını çıkarmalıdır. Başından beri biz bunu söylüyoruz.”