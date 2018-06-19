Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye F-35 tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylayan ABD Senatosu'na ilişkin olarak, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yönelik F-35 kararına tepki gösterdi. İzmir'de konuşan Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.

Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.