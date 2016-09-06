Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz'da yaralananlara mektup

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ve darbecilere müdahale ettiği sırada yararlanan vatandaşlara teşekkür mektubu yolladı.

"Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu ispat ederek demokrasi tarihimize adınızı altın harflerle yazdıran kahraman vatan evladısınız" ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle:

15 Temmuz darbe teşebbüsünü yapan hain FETÖ/PDY terör örgütüne karşı; vatan, millet, bayrak, devlet, ezan diyerek en değerli varlığınızı; canınızı ortaya koyarak çıktınız ve meşum darbe girişimini engellediniz.

Değerli Kardeşim,

Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu ispat ederek demokrasi tarihimize adınızı altın harflerle yazdıran kahraman vatan evladısınız.

Bu vesile ile siz değerli kardeşimi milletim adına yürekten tebrik eder, Rabbimden acil şifalar diler ve hayırlı ömürler dilerim.

Saygı ve sevgimle.