Başbakan Yıldırım'dan 14 milyon 700 bin gence 'referandum' mektubu

e Başbakan Binali Yıldırım, oy kullanacak AK Parti Gençlik Kolları üyelerine hitaben yazdığı mektubun ardından bu kez Türkiye genelindeki 14 milyon 700 bin gence yönelik anayasa değişikliğinin amacının ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği yeniliklerin detaylı bir şekilde anlatıldığı bir mektup kaleme aldı.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri tarafından kapı kapı dolaştırılarak Türkiye genelinde elden teslim edilmeye başlanan "isme özel" mektuplardan birini de Başbakan Yıldırım bizzat sahibine verdi.

Yıldırım, Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü ve 1915 Çanakkale Köprüsünün temel atma töreni için gittiği Çanakkale’de Ayvacık'ın Yukarıköy köyünde yaşayan Güner Köse isimli gence mektubunu, kendi elleriyle teslim etti.

"Sistem güçlü iktidar ve güveni beraberinde getirecek"

AK Parti Gençlik Kollarının kapı kapı dolaşarak Türkiye genelindeki sahiplerine elden teslim ettiği mektupta Yıldırım, Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda yüksek hedeflere ulaştıracak, ülkenin gücüne güç katacak yeni bir sürecin başında olduğunu belirtti.

"Anayasa değişiklik teklifi 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan halk oylamasında sizin oylarınıza sunulacak" ifadelerini kullanan Yıldırım mektupta, şu görüşlere yer verdi:

"Bu değişikliğin amacı kısaca şu şekilde özetlenebilir; cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi ile hükümeti ve Cumhurbaşkanını doğrudan siz seçeceksiniz. Böylece 'Hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı?' gibi endişeye mahal verecek bir durum olmayacak. Seçilen Cumhurbaşkanı, kuracağı hükümet ile beş yıl kesintisiz ülkeyi yönetecek. Nihayetinde hizmetlerin ve seçim vaatlerinin gecikmesi söz konusu olmayacak.

Bu sistem güçlü iktidar, sürekli istikrar ve güveni de beraberinde getirecek. Önce seçilme yaşını 30’dan 25’e düşürmüştük şimdi de 18’e indiriyoruz. Çünkü doğru ve adil olan budur. Böylece 7 milyon genç kardeşimize siyasette aktif olarak yer alma imkanı doğuyor. Artık gençler ülke sorunlarına seyirci kalmayacak, bizzat sorumluluk üstlenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi gençler olarak sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bunun bilincindeyiz. Size güveniyoruz. Çünkü siz 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmak için meydanlarda en öndeydiniz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine, bu değişikliğe 16 Nisan'da diyeceğiniz 'EVET' ile yeni bir heyecanla ve daha büyük sorumluluklarla sahip çıkmanızı istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yapılacak halk oylamasının Türkiye’nin aydınlık yarınlarına vesile olmasını diliyor, sana ve ailene sevgilerimi sunuyorum."