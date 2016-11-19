Başbakan Yıldırım'a tıpa tıp benzeyen Zekeriya Yetkin: Yolda görenler imza istiyor

İzmir’de matbaacılık yapan 61 yaşındaki Zekeriya Yetkin’in Başbakan Binali Yıldırım’a olan benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. Kimi yoldan çevirip fotoğraf çektirirken, kimi gerçekten Başbakan Yıldırım zannedip sorunlarını anlatıyor.

Habertürk'ün haberine göre, aslen Manisa Kırkağaçlı olan ve İzmir’in Karabağlar ilçesinde matbaacılık yapan 61 yaşındaki Zekeriya Yetkin ise ilgiden oldukça memnun. Başlarda şaşırsa da bir süre sonra duruma alışan Yetkin, bazen Yıldırım’ın sadece bir benzeri olduğunu söylüyor, bazen de vatandaşın selamını alarak durumu bozuntuya vermiyor. Esnaf arkadaşları ve ailesi tarafından sıkça "Başbakan" ismiyle anılan Yetkin, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelmek istiyor.

Başbakan Yıldırım Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu zamandan beri insanların kendisini ona benzettiklerini belirten Yetkin, "Yolda beni görenlerden imza isteyen oluyor, fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Daha iki gün önce iki asker yolda beni durdurup fotoğraf çektirdi. İnsanlar bu kadar benzerlik olmaz diye şaşırıyor. Bu kadar değerli bir insana benzetilmekten memnunum. Nereye gitsem herkes ’Sayın Başbakanım hoş geldin’ diyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda törene gittim. Protokolün önünden karşıya geçmem gerekiyordu. Görevliler önce şaşırmış. Beni Başbakanımız zannetmişler. Sonra da ’Başbakan neden yalnız geldi’ diye tereddüde düşmüşler. Benzediğimi söylediklerinde teşekkür ettim, bu sefer sesimi de benzettiler. Kortejde yürüyenler dönüp dönüp bir daha baktı" şeklinde konuştu.

Yolda yürürken herkesin kendisine dönüp baktığını, insanların "Başbakan geçiyor" diyerek birbirlerini uyardığını söyleyen Yetkin, "Bir dostumun düğününe gittim, 150 kişilik düğün salonunda 130 kişinin kafası beni takip ediyor. Bir arkadaşım kollarını açıp ’Sayın Başbakanım hoş geldin’ deyince herkes beni Başbakanımız zannetti. Başbakanımız daha bakanken bir gün alışveriş yapıyordum. Biri ’Sayın Bakanım yolda çukur var, belediyeye telefon açtık ama ilgilenmediler’ dedi. Ben de ’gereğini yaparım’ dedim. O kadar çok çeviren oluyor ki yetişemiyorum. Mecburen bozuntuya vermiyorum. Herhalde fenomen olduk. Beni tanıyanlar da espri yapmaya başladılar. ’Başbakanım’ diyorlar. Espri olsun diye fotoğrafımı internete yükleyip ’Sayın Başbakanımız esnaf ziyaretinde’ yazıyorlar" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım ile İzmir ziyareti sırasında görüşmek istediğini kaydeden Yetkin, kendisinin de Başbakan Binali Yıldırım gibi 61 yaşında ve solak olduğunu söyledi. Yetkin’in esnaf arkadaşları da artık duruma alışmış durumda. Yetkin’e "Başbakanım" diyerek espri yapan esnaf arkadaşları ise, "Suyumuz yoksa ondan içiyoruz. Yemek yerken yakaladığımızda yemeği de yiyoruz. Eğer vermezse ona oy yok. Sadece fiziki olarak değil; karakteri, efendiliği ve sakinliği ile de Başbakanımıza çok benziyor. Başbakan olmasa da bizim gönlümüzün başbakanı" şeklinde esnaf esprileri yapıyorlar.