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Politika

Başbakan Yıldırım'a fahri doktora unvanı verildi

"Türkiye’de üniversite sayısını 76’dan 184’e çıkardık"

06 Mayıs 2017 20:30

Moldova’ya giden Başbakan Binali Yıldırım’a, Komrat Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Yıldırım, “Komrat Devlet Üniversitesi’nden doktora unvanı alan ilk Türk başbakanı olma şerefini yaşıyorum” dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Moldova’ya ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım’a fahri doktora unvanı verildi. Komrat Devlet Üniversitesi’nin doktora unvanı verdiği Yıldırım, teşekkür konuşması yaptı. Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

“Komrat Devlet Üniversitesi’nden doktora unvanı alan ilk Türk başbakanı olma şerefini yaşıyorum. Komrat Devlet Üniversitesi’nin böyle bir nezakette bulunması Gagavuzlu kardeşlerimizle olan ilişkilerimizin çok önemli nişanesidir. Bu unvanı şahsımın yanı sıra Gagavuzya’nın kalkınması, halkın ekonomik, sosyal alanda gelişmesi için şimdiye kadar gayret göstermiş tüm Türk milletine verilmiş olduğunu kabul ediyorum.”

Üniversitelerin evrensel düşünce ve bilginin merkezleri olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bize medeniyet yolunda kat ettiğimiz mesafenin bayrak taşıyıcılarının üniversiteler olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bilgiye, teknolojiye, üniversitelere yatırım yaparak ülkemizi ileri taşıyoruz” diye konuştu.

İktidarları döneminde bütçeden en büyük payı üniversitelere ayırdıklarını belirten Yıldırım, “Türkiye’de üniversite sayısını 76’dan 184’e çıkardık, bugün Türkiye’de 6.5 milyonun üzerinde üniversiteli öğrencimiz bulunuyor. Çünkü üniversiteler bir ülkenin geleceği için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

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