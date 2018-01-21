Başbakan Yıldırım: 'Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı, bölgenin teröristlerden temizlenmesi

İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın amacının, bölgenin teröristlerden temizlenmesi, böylece dost ve kardeş bölge halkının güvenliğininin sağlanması olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, bu sabah İstanbul Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi, Türk askerinin terör örgütü PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı YPG/PYD\'nin işgali altında bulunan Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili bilgiler verdi.

\'TERÖR UNSURLARI BİTENE KADAR SÜRECEK\'

Operasyonun, sivil halkın zarar görmeyecek şekilde bölgedeki terör unsurları bitene kadar süreceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Afrin’de sadece PKK uzantısı PYD’li teröristler değil, 50 konvoyluk araçlarla Rakka’dan gelen DEAŞ’lı teröristler de var. Son dönemlerde ülkemize yönelik 700 aşkın taciz oldu. Fırat Kalkanı ile Rakka’ya huzur getirdiğimiz gibi, tamamen teröre yönelik Zeytin Dalı operasyonla Afrin’e de huzur getirmeye, sınırlarımıza yönelik tacizlere son vermeye kararlıyız\" dedi.

\'HER TÜRLÜ MUTABAKAT SAĞLANDI\'

Batı ülkelerinden Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle herhangi bir ambargo beklenmediğini de sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım, operasyonda yüzde 70 oranında milli silah ve mühimmat kullanıldığının da altını çizdi. \"Zeytinler bölgedeki masum halka, dalları da teröristlere\" şeklinde bir ifadede de bulunan Yıldırım, \"Harekat öncesinde her türlü mutabakat sağlandı. Suriye rejimiyle de Rusya üzerinden görüşüldü. ABD’nin ise kafası karışık\" dedi.

400- 450 bin dolayında nüfusun yaşadığı Afrin’de 8-10 bin teröristin bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Başbakan Yıldırım, ekonomik alanda da tedbir alacaklarını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili muhalefeti ve CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu’nu da bilgilendirdiklerini belirten Yıldırım, gerek görüldükçe muhalefetin bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

\'GÖÇ DALGASI İÇİN SURİYE TARAFINDA KAMP ALANI\'

Özgür Suriye birliklerinin, memleketlerini korumak isteyen vatansever kahraman insanlardan oluştuğunu söyleyen Yıldırım, bu unsurların TSK ile birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, Afrin’den Türkiye’ye olabilecek bir göç dalgası için Türkiye’ye girişlere izin verilmeyeceğini, bunun yerine sınırın Suriye tarafında kamp alanlarının oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.