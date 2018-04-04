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Başbakan Yıldırım: Yunanistan'ı saymayın, vilayetimiz kadar ülke

"İstanbul'dan biraz daha küçük; neyse komşumuz, yine de idare edeceğiz"

04 Nisan 2018 23:05

Türkiye’nin dünya genelinde üniversiteye erişim konusunda ikinci sırada olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, ilk sırada Yunanistan’ın bulunduğunu belirterek, “Onları saymayın; vilayetimiz kadar ülke, İstanbul’dan biraz daha küçük” ifadelerini kullandı. ‘Komşumuz olduğu için’ Türkiye’nin Yunanistan’ı idare etmeye devam edeceğini kaydeden Başbakan, "Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok” dedi. 

"Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok"

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen MEB Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursluluk Programı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, Yunanistan’la ilgili olarak şunları söyledi: 

"2022'de 76 üniversitemiz vardı, bugün 186 üniversite var. Yakında 10 tane üniversite daha geliyor. Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı'nın yalancısıyım, birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan'ı saymayın. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul'dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu sürece diyeceğimiz bir şey yok."

Başbakan’ın açıklamalarının tamamını şuradan okuyabilirsiniz.

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