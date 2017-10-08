Başbakan Yıldırım: Yapılmaya çalışılanlar, Türkiye'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik projeler

Hasan DEMİRBAŞ- Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye\'nin etrafında birtakım olaylar olduğunu belirterek, \"Burada yapılmaya çalışılanlar, Türkiye\'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir; ama bize bunlar söker mi? Sökmez. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın tamamlanmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın yapımını tamamladığı İscehisar Köprülüğü Kavşağı, Karahisar Tüneli, Karahisar Köprülü Kavşağı, Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Sivrihisar- Emirdağ yol ayrımının açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım\'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arsla da eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, sorunları, torunlara bırakmadıklarını söyledi. Yıldırım, Afyonkarahisar\'ın milli mücadelenin dönüm noktası olmasının yanında AK Parti\'nin çıktığı yolculuğun sembol şehri olduğunu da belirtti. Afyon\'da, 2003 yılında sadece 53 kilometre bölünmüş yol olduğunu dile getiren Yıldırım, \"Şimdi ise 507 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz\" dedi. İscehisar\'da sık sık kaza meydana geldiğini aktaran Yıldırım, \"Buraya bir köprülü kavşak yapalım ve insanlarımız orada kazadan zarar görmesin dedik. Ve bunu kısa sürede, 1 sene içerisinde yaptık. Bayramda, seyranda buranın trafiği kilitlenir, karşıdan karşıya geçemezdik. Artık transit trafik, şehir içi trafiğini etkilemeden doğrudan üstten gidiyor. Trafik sıkışıklığı, ışıklarda bekleme derdi ortadan kalkıyor. Yapanların eline sağlık\" diye konuştu.

\'ESERLERİN TAMAMI 212 MİLYON LİRA\'

İzmir yoluna giderken, 2 tünel yaptıklarını da kaydeden Yıldırım, tünellerin her birinin 1 kilometre olduğunu, bu tünellerin sadece 6 ayda yapıldığını vurguladı. Bolu Tüneli\'nin 23 yılda yapıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"AK Parti farkı bu. 6 ayda iki tane tünel. Size de yakışan bu. Emirdağ yol ayrımında bir köprülü kavşak yaptık. Hazır Afyon\'a gelmişiz, istişare toplantımızı yapmışız, gitmeden önce de şu eserleri açalım dedik. Fena mı oldu? Açılışını yaptığımız bu eserlerin tamamı 212 milyon lira. Afyonumuza, sizlere hayırlı uğurlu olsun. Afyon\'da ayrıca devam eden birçok proje var. İnşallah bu projeleri de kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Yeter ki sizin yüzünüz hep böyle gülmeye devam etsin. Yeter ki sizin bu heyecanınız hiç eksilmesin, devam etsin\" dedi.

\'ESER O KADAR ÇOK Kİ AÇILIŞLARINA GİDEMİYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, eserlerin, büyüyen Türkiye\'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı gittiğini gösterdiğini söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: \"Etrafımızda birtakım olaylar oluyor. Türkiye\'nin etrafında Suriye\'de, Irak\'ta olanları hep beraber görüyorsunuz. Burada yapılmaya çalışılanlar Türkiye\'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir. Ama bize bunlar söker mi? Sökmez. Çünkü biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İlkemiz bu. Son 15 yılda Türkiye adeta çağ atladı. Karayollarında, havacılıkta, denizcilikte, demir yollarında 15 yılda 80 yılda yapılan işlerin 3-4 katı iş yaptık. Afyon yüksek hızlı treni de tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2019\'da artık Afyon- Ankara 1.5 saat trenle. Zafer Havaalanı\'nı yaptık, hizmete aldık. Allaha şükür birçok eserimiz var. O kadar çok ki açılışlarına bile gidemiyoruz.\"

BAKAN ARSLAN: PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEVAM EDECEĞİZ

Ulaştırma Bakanı Arslan, Afyonkarahisar\'ın şehitler diyarı olduğunu belirterek, İstiklal Mücadelesi\'nin gerçekleştiği topraklarda olmaktan memnun olduğunu söyledi. Bakan Arslan, \"Bir yıl önce burada yapılan AK Parti istişare toplantısına geldiğimizde açılışını yapacağımız, köprülü kavşaklar ve tünelin projesini başlatmıştık. Aradan bir sene geçmeden buraların açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların sadece Afyonkarahisar\'a değil birçok ile hizmet edeceğini biliyoruz. Bu projelerin tamamlanması için gerçekten olağanüstü bir gayret sarf ettik. Bundan sonraki projelerin tamamlanması için de gece gündüz devam edeceğiz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, açılışı yapılan yerlere bağlanarak, projelerin açılışını yaptı.



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