Başbakan Yıldırım:  Yanlış hesap Bağdat'tan Ankara'dan Tahran'dan dönmüştür 

Hakime TORUN / ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile ortak basın toplantısında konuştu. Yıldırım, \"Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini mutlak savunucusudur. Irak\'ın birliğine helal getirecek ne ufak bir gelişme karşında tereddütsüz Irak\'ın yanında yer aldık yer almaya devam edeceğiz. Tüm uyarılara rağmen yapılan gayri meşru referandum asla tanınmamış, kabul edilmemiştir. Sorunlar dayatma, tek taraflı oldu bittiler ile çözülemeyeceği bir kez daha görülmüştür. Yanlış hesap Bağdat\'tan, Ankara\'dan, Tahran\'dan dönmüştür\" dedi.

\"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMA KONUSUNDA IRAK\'IN YANINDAYIZ\"

Yıldırım, \"Kerkük\'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren çok etnikli yapısına uygun yönetim ve güvenlik mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün etnik grupların bir arada yaşaması en büyük arzumuzdur. Referandum sonrası bazı tedbirleri aldık bundan sonra da alınması gereken her türlü tedbiri birlikte alacağız. Bunu yaparken masum insanlar referandumun sorumlusu değil bedel ödememesi için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Amacımız referandum kararı alan idarecilerin aklı selime ve Irak\'ın Anayasa zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin bir daha kendini ve Irak\'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak\'ın yanındayız\" diye konuştu.

\"ORTAK HEDEFİMİZ HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAYAT BULMAMASI İÇİN DAHA FAZLA MÜŞTEREK ÇALIŞMAKTIR\"

Yıldırım, \"Ortak hedefimiz bundan sonra, Irak, Türkiye, Suriye topraklarında bölgemizde hiçbir terör örgütünün hayat bulmaması için daha fazla müşterek birlikte çalışmaktır\" dedi.

\"HABUR GÜMRÜK KAPISI\'NIN DA IRAK YÖNETİMİNE GEÇMESİ KONUSUNDA GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ\"

Yıldırım, \"Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak Anayasası\'na göre merkezi hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur Gümrük Kapısı\'nın da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız. Petrol boru hatlarıyla petrol taşıma konusunda da merkezi hükümetle birlikte çalışmaya kararlıyız. Bundan böyle Irak ile başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması, her iki ülkenin imarı ve refahın sağlanması için daha yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik Müşterek Bakanlıklar Toplantısı\'nın en kısa zamanda Türkiye\'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık\" diye konuştu.

\"TERÖR İLE BU BÖLGEYİ YIKMAK, PARÇALAMAK İSTEYENLER BUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİLER\"

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, \"Türkiye ile ikili ilişkilerimiz en üst düzeye ulaştırmak için gelmiş bulunmaktayız. Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz. Bizler her iki ülkenin de çıkarları temelinde içişlerine de müdahale etmeksizin bölgemizdeki güvenlik ve istikrarın daha iyi düzeylere gelmesi için çalışmalıyız. Halklarımız ve devletlerimiz için daha yapmamız gereken çok şey var. Terör bizi hep geriye doğru götürürken biz daha çok çalışarak, üreterek istenilen düzeye hedeflere ulaşmalıyız. Iraklılar birlik olarak kendilerini bölüp parçalamak teröre karşı durma kararı aldılar ve bu duruşla birlikte bu başarıyı sağlamış oldular bu şekilde de devam ediyorlar. İnşallah artık Irak\'ta gelişmeye ve istikrara yönelik yeni bir aşamanın başlangıcını da yaşamış olacağız. Terör ile bu bölgeyi yıkmak isteyenler bu bölgeyi parçalamak isteyenler bunu gerçekleştiremediler ve gerçekleştiremeyecekler mesajı verilecek çalışarak bunu vurgulamış olacağız\" açıklamasında bulundu.