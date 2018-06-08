Başbakan Yıldırım: Yakmaktan, yıkmaktan bahsediyorlar

Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ/BİTLİS, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, partisinin Bitlis mitinginde muhalefeti ve cumhurbaşkanı adaylarını eleştirdi. Yıldırım, milletin değerleriyle kavga etmek yerine, milletin ekmeğini ve aşını büyütmek için mücadele ettiklerini belirterek, \"Bitlisli kardeşlerimizin güzel bir sözü var. \'Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz.\' Şimdi meydana indiler, ne diyorlar? \'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız, projelerini iptal edeceğiz.\' Taş koymaktan bahsetmiyorlar; yakmaktan, yıkmaktan bahsediyorlar\" dedi.

Muş\'tan helikopterle Bitlis\'e gelen Başbakan Yıldırım, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Eren Üniversitesi\'nin Rahva Yerleşkesi\'ndeki Memduh Eren Camii\'nde cuma namazı kaldı. Daha sonra da Hüsrevpaşa Mahallesi\'ndeki Zübeyde Hamın İlkokulu\'na geçerek burada karne dağıtım törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, buradan da şehir merkezinde bulunan Ulu Cami Meydanı\'nda İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Slogan atan gençlere, \"Gençler siz geleceğimizsiniz, aydınlık Türkiye\'siniz. Bitlisliler, size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdim\" diyerek, yaşanan bu coşkunun 24 Haziran\'a taşınmasını istedi.

\'MİLLETLE KAVGA EDİYORLAR\'

Bitlis\'in ilim, irfan yuvası olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, \"Böyle bir şehirde üniversite 2007\'de AK Parti döneminde kuruldu. Bu örneği AK Parti\'den önce Türkiye\'nin halini anlatayım diye söylüyorum. AK Parti\'den öncekilerin millete hizmet etmek gibi bir niyetleri yoktu. Şimdi Bitlis\'in tüneli, çevre yolu var mı? Rahva, Tatvan, Güroymak\'ta bölünmüş yolu var mı? Onlar millete hizmet yerine milletle kavga ediyorlardı. Hep kavga ettiler. Milletin diniyle, diyanetiyle, kılığıyla, kıyafetiyle uğraştılar. Başörtüsüyle uğraştılar. Hizmet götürmek yerine köylerin, beldelerin, ilçelerin isimlerini değiştirdiler. Sen \'Nurs\' köyünün ismini değiştirebilirsin, ama bu milletin gönlünde Said-i Nursi\'nin ismini çıkartabilir misin? Bununla uğraşacaklarına memlekete eser bırakın eser\"dedi.

\'ENKAZ EVİ\'

Muhalefeti enkaz evi olmakla suçlayan Başbakan Yıldırım, \"Milletin değerleriyle kavga etmek yerine, bu milletin ekmeğini ve aşını büyütmek için çalışsaydınız olmaz mıydı? Bitlisli kardeşlerimizin güzel bir sözü var. \'Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz\'. Şimdi meydana indiler, ne diyorlar? \'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız, AK Parti\'nin projelerini iptal edeceğiz, Kanal İstanbul\'u yapmayacağız\'. Orayı burayı yıkacaklarını söylüyorlar. Yahu siz enkaz evi misiniz? Siz memleketi mi yöneteceksiniz ? Taş koymaktan bahsetmiyorlar, yakmaktan yıkmaktan bahsediyorlar. Bu memleketin gelişmesine engel olacaklarını, bu milletin AK Parti\'den soğuyacağını zannediyorlar. Milletimiz buna izin verir mi?\" diye konuştu.

\'MİLLET KAZANIMLARA SAHİP ÇIKIYOR\'

Milletin 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktığını ve 2023\'ten dönüş olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım, 16 yıldır doğudan batıya, kuzeyden güneye hiçbir ayrım yapmadan hizmet ettiklerini söyledi. Hizmete devam edeceklerini belirterek Kürtçe, \'başım gözüm üstüne\' diyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

\"Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını kapatmak için çalıştık. Türkiye\'de ikinci sınıf vatandaş yok. Kürt de Türk de başımızın üstünedir. Ne yaptıysak millet için yaptık. Çocuklarımıza nasıl güzel bir gelecek hazırlarızın derdindeyiz. 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi millet iradesine karşı darbelerle demokrasiyi kesintiye uğrattılar. Son olarak da 15 Temmuz\'da hainler emellerine ulaşamadı. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ adı ne olursa olsun bunlar alçak terör örgütleridir. Bunların ipleri dışarıdadır. İpi başkalarının elindedir. Bitlis\'te açıkça söylüyorum. Türkiye\'de Kürtlerin de Türklerin de PKK gibi bir sorunu var. Bizim görevimiz de bu terör örgütünü bu topraklardan temizlemektir.\"

HDP\'ye sert sözlerle eleştiren Yıldırım, oyu Bitlisliler\'den, emirlerin de Kandil\'den alındığını belirterek, \"Geçmişte sizden oy istediler. \'Türkiye partisi olacağız\' dediler. \'Bitlis için çalışacağız, Türkiye\'nin kalkınması için çalışacağız\' dediler. Siz de destek oldunuz, ama ne oldu? Oyu sizden aldılar, emri Kandil\'den aldılar. Bunlar bölücüdür. Bunlar Kürtlerin de Türklerin de başının belasıdır. Bu belayı defetmek de elimizdedir. Bunun için bir olacağız, birlik olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız\" dedi.

\'KÜRTLERİN KANI, CANI ÜZERİNDE DEVLET KURMAYA ÇALIŞIYORLAR\'

Bölgeyle ilgili emperyal güçlerin planlarının olduğunu belirten Yıldırım, \"Kürtlerin kanı canı üzerinde bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Kürtlerin bin yıldır devletleri var. Alçaklar, size mi kalmış Kürtlere devlet kurmak. 81 milyonun devleti Türkiye Devleti\'dir, bayrağı da ay yıldızlı bayrağımızdır. Artık dağlarımızda terör esmiyor. Artık dağlarımız açıldı, yaylalarımız açıldı. Oralarda sürüler otlanıyor, bayrağımız dalgalanıyor. Şehirlerde de terörün baskısı bitti. Hiç kimsenin baskısından korkmayın. Devletimiz sizin yanınızdadır. Oyunuzu istediğiniz gibi kullanın. Türkiye\'nin aydınlık geleceği için \'ben de varım\' deyin\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 37 milyardan devraldıkları tarım gelirlerini 161 milyara çıkardıklarını, Avrupa\'da 4\'üncüyken, 1\'inci olduklarını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Cumhurbaşkanları adayları var. Gerçeklerin üzerini nasıl örteriz, Türkiye 16 yılda nereden nereye geldi, bunu göstermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanır mı Bitlis? AK Parti\'nin hizmetleri ortada. 37 milyardan devraldığımız tarım gelirimizi, 161 milyara çıkardık. Türkiye tarımda Avrupa\'da 4\'üncüydü, şimdi de 1\'inci oldu. Türkiye\'ye de birincilik yakışır. Gübrede, yemde KDV\'yi kaldırdık. Yıllardır mazot desteği veriyoruz. \'Mazot desteği vereceğiz\' diyorlar. Yapılanlardan bile haberleri yok. Şehir hastaneleriyle sağlıkta en büyük dönüşümü gerçekleştirdik.\"

KARNE UYARISI

Türkiye\'de 18 milyona yakın öğrencinin karne alarak tatile çıktığını ifade eden Yıldırım, \"Yavrularımıza karnelerini verdik. Tatil bugün başladı. 18 milyona yakın öğrencimiz başarılı bir dönem geçirdi. Tatilde aman yavrularımıza \'karnen niye daha iyi değil\' diye sitem etmeyin. Eğer kırık varsa, seneye telafi ederler. Bu 3 ayda morallerini çok yüksek tutmaları lazım. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. 15 yılda 284 bin yeni derslik, bin 245 yeni hastane, 817 bin yeni konut yaptıklarını ve üniversite sayısını 207\'ye çıkardık \"dedi.

24 Haziran için Bitlislilerden desteklerini beklediklerini söyleyen Yıldırım, kendisini PKK\'nın esaretinde kurtaramayan HDP\'nin sandığa gömülmesini istedi. Yıldırım, \"Bitlis her şeyin en güzeline layık. 24 Haziran\'a hazır mıyız? Bitlis\'te yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını iş başına getirecek miyiz? AK Parti, MHP, BBP ile Yenikapı ruhunu sandığa taşıyacak mıyız? 24 Haziran\'da kardeş kavgasını bitirmeye var mıyız? Kucaklaşmaya hazır mısınız? Köylerimizi, şehirlerimizi yakıp yıkan eşkıya sürülerinden hesap soracak mısınız? Aynı duaya amin dediğimizi yedi düvele gösterecek miyiz? Yeni bir zafere hazır mıyız?\" diye konuştu. Yıldırım, daha sonra da helikopterle Muş\'a geçti.



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