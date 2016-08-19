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Başbakan Yıldırım ve oğlu Erkan Yıldırım Sözcü'ye açtığı 7 davayı geri çekti

Geri çekilen davalar arasında Erkan Yıldırım'ın kumar masasında çekilen görüntülerine açılan davada var

19 Ağustos 2016 11:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ardından bir adım da Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. 15 Temmuz sonrasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başbakan ile ailesi, açtığı davalardan vazgeçti. Geri çekilen davalar arasında, Sözcü gazetesinde 19 Nisan’da yayımlanan “Bakanın oğlu kumar masasında” başlığıyla yayımlanan, Başbakan’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Singapur’da kumar oynarken çekilen görüntüler de yer alıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Temmuz'da Beştepe'de yaptığı konuşmasında, şahsına yönelik yapılan hakaretler hakkındaki davaların tümünü geri çektiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın davaları geri çektiğine ilişkin mahkemelere sunulan dilekçede 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden ve milletçe ödenen ağır bedellerden sonra tarihi bir fırsat yakalandığı vurgusu yapılmıştı. Erdoğan'ın ardından bir adım da Başbakan Binali Yıldırım ve ailesinden geldi.

 

“Mutabakata katkı için”

 

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası oluşan toplumsal mutabakat ortamına katkıda bulunmak amacıyla, aralarında siyasiler, yazarlar ve gazetecilerin de bulunduğu isimler hakkında açtığı 1500 davayı avukatı aracılığıyla geri çekti. Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve oğlu Erkan da, haklarında çıkan haberlerden ötürü açtıkları davalardan vazgeçti.

Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım, Sözcü gazetesi yazar ve muhabirlerine açtığı 7 dava dosyasını da geri çekti. Dosyalar arasında “Bakanın oğlu kumar masasında” haberine açılan dava dosyası da bulunuyor. Dosyaların 4'ü tazminat 3'ü ise hakaret davası.

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