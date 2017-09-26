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Politika

Başbakan Yıldırım: Ülkemiz, tarihten aldığı ilhamla denizcilikte lider ülkeler arasındaki konumunu sürekli yükseltmektedir

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

26 Eylül 2017 17:57

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi\'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında \"Deniz Kuvvetlerimiz bugün de modern ve gelişmiş donanımıyla milli savunmamızın imkan ve kabiliyetlerine hayati katkılar sağlamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, tarihten aldığı ilhamla, denizcilikte lider ülkeler arasındaki konumunu sürekli yükseltmektedir\" dedi. 
Başbakan Yıldırım\'ın Preveze Deniz Zaferi\'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı şöyle: 
\"Preveze Deniz Zaferi\'nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü\'nü en içten duygularımla kutluyorum. 479. yıldönümünü kutladığımız Preveze Deniz Zaferi, Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 27 Eylül 1538 tarihinde, 122 gemiden oluşan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, 262 gemiden oluşan Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması\'na karşı muazzam bir zafer kazanmıştır. Akdeniz\'deki Türk hâkimiyetini tam anlamıyla pekiştiren bu zafer, donanmamızın gücünü ortaya koyduğu gibi, denizcilerimizin kahramanlık ve cesaretini de gözler önüne sermiştir.
Deniz Kuvvetlerimiz bugün de modern ve gelişmiş donanımıyla milli savunmamızın imkân ve kabiliyetlerine hayatî katkılar sağlamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz, tarihten aldığı ilhamla, denizcilikte lider ülkeler arasındaki konumunu sürekli yükseltmektedir. Deniz Kuvvetleri Günü vesilesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum\"

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