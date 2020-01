Başbakan Yıldırım: Fransa ile dayanışma için bayraklarımızı yarıya indiriyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa'nın Nice kentindeki terör saldırısına ilişkin olarak, "Terördeki çifte standart her geçen gün acı sonuçları ortaya koyuyor" dedi. Yıldırım, "Fransa ile dayanışma için bayraklarımızı yarıya indiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu terör olayı dolayısıyla Fransız halkının acılarını paylaşıyoruz Türk milleti olarak. Fransız hükümetine terörle mücadelede işbirliği halinde olacağımızı ve her türlü yardımı, desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Bilindiği gibi terörle yıllardan beri mücadele eden Türkiye olarak biz hep şunu söyledik; terörün dini yok, imanı yok, milleti yok, insanlığı yok. Terörün bildiği tek şey var, öldürmek. İnsanları öldürmek, insanlara korku salmak ve ülkelerdeki barışı, kardeşliği, huzuru bozmak. Onun için bir kez daha şunu bütün dünya bilmelidir ki terörle mücadelede fark gözetmek, kimi terör örgütlerini az günahkar, kimilerini masum görmek en büyük yanlışlıktır. Bu yanlışlık yıllardan beri yapıldı, özellikle gelişmiş ülkelerde terördeki çifte standart her geçen gün acı sonuçları ortaya koyuyor.

Gerek son İstanbul saldırısı, gerek bu Fransa’daki terör hadisesi bir güzel dayanışmayı da ortaya koydu. İstanbul saldırısında nasıl bütün dünya terörü lanetlediyse, tek yürek, tek ses olduysa, bugün Nice’te yaşananda da görüyoruz ki artık dünya tek yürek, tek ses olmayı, dayanışma içinde mücadeleyi sürdürme konusunda bir kez daha kararlılık gösteriyor. Biz gerek bölgemizde, gerek dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan terör olaylarının önüne geçmek için BM başta olmak üzere birçok ülkenin daha sıkı işbirliği halinde olması lazım. İstihbarat yönüyle, bilgi paylaşımı yönüyle, güvenlik tedbirleri yönüyle bu işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bugün NATO toplantısında alınan kararla bütün üye ülkelerinin bayraklarının yarıya indirilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede biz de terör olayına bir dayanışma gösteriyoruz ve bayraklarımızı yarıya indiriyoruz. Aynı şeyi bütün NATO ülkeleri Atatürk Havalimanı saldırısında yapmışlardı. Fransız halkının başı sağolsun diyorum.

İstanbul’la ilgili bilgi var mıydı?

Tabii, İstanbul terörün hedef merkezlerinden bir tanesi. O yüzden İstanbul’da, valilik, emniyet müdürlüğü ve güvenlik birimlerimiz en üst düzeyde terör ataklarına karşı tedbir almaya devam ediyor. En üst düzeyde alınacak ama takdir edersiniz ki her şeye rağmen istemesek de zaman zaman terör hadiseleri meydana geliyor. Dedim ya, terör kimi nerede, ne zaman vuracak belli olmaz. Fransızların bu kadar titizlenmesi, kendi misyonlarına bu tedbirleri alması yeterli olmadı. Terör Fransa’nın kalbinde tekrar kendini gösterdi. O ülke güvenlidir, bu ülke güvensizdir gibi ifadeler bir anlam ifade etmiyor. Her ülke aynı derece güvenlidir, her ülke aynı tehditlerle karşı karşıyadır. Zincirin en zayıf halkası gibi terörün en çok yoğunlaştığı o halkayı bulup güvenliği sağlamamız lazım. Suriye’de, Irak’ta ve bölgede yaşanan istikrarsızlıkların sona ermesi gerçek anlamda terörün sonlandırılması manasını taşıyor."