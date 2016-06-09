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Politika

Başbakan Yıldırım: Terör örgütünden silahları bırakabiliriz, konuşalım haberleri geliyor

Binali Yıldırım, saldırıların hesabının sorulacağını söyledi

09 Haziran 2016 01:27

Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütünün bugünlerde 'biz görüşebiliriz, silahları bırakabiliriz, konuşalım' gibi doğrudan, dolaylı haberleri geliyor. Onların uzantılarından bize böyle haberler geliyor. Konuşacak hiçbir şey yok'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre; iftarın ardından milletvekillerine seslenen Yıldırım, İstanbul Vezneciler ve bugün Mardin'de Midyat Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırılarını değerlendirdi.

Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin ülkenin her yerinde vatandaşların can güvenliği sağlanıncaya kadar devam edeceğini söyleyerek, “Terör örgütünün bugünlerde ‘biz görüşebiliriz, silahları bırakabiliriz, konuşalım’ gibi doğrudan, dolaylı haberleri geliyor. Onların uzantılarından bize böyle haberler geliyor. Konuşacak hiçbir şey yok. Konuşacağımız tek şey, bayrağımız.

O bayrağın rengi şehitlerimizin kanıyla, hilali bağımsızlığımızın sembolü, yıldızı şehitlerimizin gökyüzünde parlayan yıldızıdır… Bunlar üzerinde konuşacaksanız buyurun konuşalım, yoksa memleketi, milleti terörle, korkuyla yıldırıcağınızı zannediyorsanız, kusura bakmayın asla başaramayacaksınız. Ramazan ayında yapılan bu saldırılar, alçak terör örgütlerinin hiçbir kutsal değer olmadığını gösteriyor.

Bunların inandıkları, dayandıkları güç, içeride ve dışarıda bunların sırtını sıvazlayan güçlerdir. Günü gelince, onların sırtını sıvazlayanlara da bu millet hesabını soracaktır” diye konuştu.

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