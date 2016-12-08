Başbakan Yıldırım Tataristan'da namaz kıldırdı

Başbakan Binali Yıldırım, Tataristan'ın başkenti Kazan'ı ziyareti sırasında Kul Şerif Camii'ni ziyaret etti.



Kazan Müftüsü'nden caminin tarihçesi ile ilgili bilgi alan Başbakan Yıldırım, 16. yüzyılda Kazan Hanlığı döneminde yapılmış camide akşam namazını kıldırdı.



Yıldırım'ın arkasında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de saf tuttu.



Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından camiden çok etkilendiğini söyledi.