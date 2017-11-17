Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti (3)

YILDIRIM, HAKKARİ\'DE KONUŞTU: BU YÜRÜYÜŞÜ DURDURAMAZLAR

Akşam saatlerinde helikopterle Şırnak\'tan Hakkari\'ye gelen Başbakan Binali Yıldırım, valilik binası önünde, Başbakanlık otobüsü üzerinden halka hitap etti. Teröre asla geçit verilmeyeceğini belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Hakkari bu akşam bir selam veriyor diyor ki \'Ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz biriz, beraberiz bir aileyiz. Birlikte Türkiye\'yiz.\' İşte Türkiye\'nin fotoğrafı. Gün geçtikçe terörün belini kırıyor, umudunu yok ediyoruz. Türk\'le, Kürt birdir, kardeştir birlikte Türkiye\'dir. Irkçılık yapan bizden değildir. Dinimizin emri budur; ırkçılık, etnik milliyetçilik, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari, Kırklareli, Hatay ile 780 bin kilometre vatan toprağı ile kardeşiz, birlikte Türkiye\'yiz. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan nifak tohumlarına, terör örgütlerine asla geçit vermeyeceğiz. Hakkari bu akşam yüksek sesle diyor ki \'Kardeşliğimizi bozamaz, yavrularımızın geleceğini karartamazsın.\' 40 yıldır bu terör belası ile uğraşıyoruz. Binlerce askerimizi, polisimizi, askerimizi, korucumuzu maalesef terörde şehit verdik. Terör artık ülkemizde asla ve asla hayat bulamayacak. Nerelerde ise inlerinde, dağda, bayırda, şehirde hepsini teker teker alıp, sizleri milleti rahatsız etmekten kurtaracağız.\"

Yıldırım, terör azaldıkça ülke kaynaklarının, yatırımların, açılan fabrika sayısının artacağını; çocukların seve seve okula gideceğini, böylece Türkiye\'nin kalkınacağını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu.

\"Avrupa çıldırsın. Ne yaparsa yapsın bu yürüyüşü durduramaz. Artık zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. 40 yıldır kaybettiğimiz bu zamanı telafi etmek için koşar adımlar ile ilerleyeceğiz. Son 10 yılda Güneydoğu\'ya 300 milyarlık yatırım yaptık. Terör örgütleri Hakkari\'ye gelip çukur kazmak istediler. Binalarımızı, tesislerimizi başınıza yıkmak istediler; izin vermediniz. Çünkü Hakkarililer, bayrağını, devletini, ülkesini seviyor. Hakkari\'de en büyük yatırımı insana, eğitime yaptık.\"

\'HAKKARİ\'YE DOĞALGAZ GELİYOR\'

Başbakan Yıldırım, \"Merak etmeyin; yarınımız bugünden güzel olacak. İki tane önemli müjdem var: Hakkari\'ye doğalgaz geliyor. Vali Bey\'e sordum, \'2019\' diyor; daha erken getireceğiz inşallah. Van\'dan Hakkari\'ye gelirken bir yol var. Başkale\'den sonra bir tünel var. Van-Başkale- Güzeldere üzerinden o yolun yapımı devam ediyor. Maalesef terör yüzünden gecikti. Güzeldere tünelleri de dahil o yolu da inşallah hızlandırıp, bir an önce Hakkari-Yüksekova ve Hakkari-Van arasındaki yolu da bitirmiş olacağız. Ayrıca Hakkari-Yüksekova arasında 9 kilometrelik tünel yapılıyor. Bolu Tüneli\'nin 3 katı\" ifadelerini kullandı.

\'EY KILIÇDAROĞLU, TÜRKİYE\'Yİ GÖRMEK İSTİYORSAN HAKKARİ\'YE GEL\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na da seslenen Yıldırım, şunları kaydetti:

\"Terörü iyice gündemden düşürdüğümüzde yatırımlar gelecek. Cazibe merkezinin merkezi Hakkari olacak. Öncelikle güven olmalı. İnsanlar çekinmeden buraya gelebilmeli. Ey Kılıçdaroğlu, Türkiye\'yi görmek istiyorsan Hakkari\'ye gel. Gel de sevgiyi, kardeşliği gör. Ay yıldızlı bayrağı da eline al sallayarak gel, hiç merak etme. Aramıza ayrılık tohumlarını ekmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Kardeşliğimizi daha da arttıralım, ülkemiz, milletimiz üzerine planlar yapanlara, zayıflatmaya çalışanlara fırsat vermeyelim.\"



Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)



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