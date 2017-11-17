Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta üs bölgesini ziyaret etti (2)

\'KÜRTLÜĞÜNÜZ İLE GURUR DUYACAKSINIZ\'

Şırnak\'ta, konuşan Başbakan Binali Yıldırım, halkın arasında ayrımcılık olmaması gerektiğini belirterek, \"Tabii ki Kürtseniz, Kürtlüğünüzle gurur duyacaksanız, Arapsanız \'Arabım\' diyeceksiniz, Türkseniz \'Türküm\' diyeceksiniz. Bunların hepsi tamam ama, ayrmcılık olmayacak. Hepimiz bu ay yıldızlı bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti\'nin onurlu vatandaşlarıyız. Bizi birbirimize bağlayan yüce dinimizdir, mübarek peygayberimizdir, devletimizdir, baygrağımızdır, vatanımızdır\" dedi.

\'VATAN HAİNLERİ BİNALARI BAŞINIZA GEÇİRDİLER, CAMİLERİ YIKTILAR\'

Namaz Dağı\'ndaki üs bölgesini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar daha sonra Şırnak\'ta geçtiğimiz yıl terör olayları sırasında ağır hasar gören ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından onarımı yapılan Geylani Camii\'nin açılış törenine katıldı. Geylani Camii\'nde vatandaşlar tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, açılışın ardından Cuma namazını da burada kıldı. Başbakan Yıldırım cami çıkışında ellerinde Türk bayrakları ile bekleyen vatandaşlar tarafından \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' sloganları ile karşılandı.

Buradaki açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, son 6 ay içerisinde Şırnak\'a ikinci gelişi olduğunu hatırlatarak, \"Hatırlayın Şırnak 2 yıl önce maalesef vatan hainlerinin hiç gözünü kırpmadan burada binalarınızı başınıza geçirdiler, camilerinizi yıktılar, hayallerinizi yok ettiler, yavrularımızı, gençlerimizin geleceğini kararttılar. Zannettiler ki, oldu bittiyle biz Şırnak\'ı ele geçiririz, Şırnaklıları esir alırız. Şırnaklılar geçit verir mi, elbette vermediniz alçakları perişan ettiniz yerle bir ettiniz. Dediniz ki, biz rabbimiz bir, peygamberimiz bir, biz bir milletiz, bayrağımız bir, devletimiz bir, vatanımız bir ve bu ülkede biz bir olacağız beraber olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız\"dedi.

\'CUDİ\'DEKİ 4 TÜNELİ ÖNÜMÜZDEKİ SENE AÇIYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, gençlere de seslenerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Sevgili kardeşlerim, Şırnak\'ta az önce valimize söyledim. 27 tane cami yıktılar, 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler. Bu ne demek oluyor. Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Bizim dinimizde bu var mı bizim töremizde bu var mı? Bunların dini de yok, kutsalı da yok. Bunlar bırakın cami yıkmayı bu alçak PKK terör örgütü masum insanları, askeri, polisi, korucuyu önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü, bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediğini yapıyor. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek, bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki, biz birbirimize, ülkemize, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Beraber, birlikte önümüzde inşallah çok güzel günlerimiz olacak. Şırnak\'a 3 yıl önce de geldim. Hem de Şırnak\'a Cizre\'den Cudi Dağı üzerinden geldim. Cudi Dağı\'nda buranın güzel insanlarının çadırlarında oturdum yemek yedim, sohbet ettim. Cudi Dağı\'nın tünellerinin temellerini attık. İnşallah Cizre\'den Şırnak\'a gelen 4 tünelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütünün bütün engellemelerine rağmen inatla \'bir murattır\' dedik ve o yolu da inşallah bitiriyoruz. Böylece artık Kasrik boğazından dolaşmaya lüzum kalmayacak, buradan gideceksiniz, tünellerden çıkıp Cudi\'den doğru Cizre\'ye gideceksiniz.\"

\'YIKILAN GÖNÜLLERİ FETHETMENİN YOLU ŞIRNAK\'I BAĞRIMIZA BASMAKTIR\'

Başbakan Binali Yıldırım, konuşması sırasanda vatandaşların, \"Kahrolsun PKK\" ve \"Şırnak ilder il kalacak\" şeklinde slogan atmasına ise, \"Ser sera, ser çava (Başım güzüm üstüne) \" diye Kürtçe yanıt verdi. Konuşmasına devam eden Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak merkezde PKK terör örgütünün 14 bin 166 konuta ağır hasar verdiğini, 14 binin üzerinde konutu oturulamayacak hale getirdiklerini belirterek, \"134 bin konutu da az hasarlı hale getirmişler. Biz ne yaptık ? Dedik ki yıkılan binalar yerine gelir, yıkılan camiler yeniden yapılır ama yıkılan gönülleri fethettmenin yolu da Şırnak\'ı bağrımıza basmaktır\"diye konuştu.

\'ACILI GÜNLER GERİDE KALDI, ARTIK ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ\'

Şırnak\'ın hafızasında 15 Temmuz gecesi ile de yaşadığını söyleyen Başbakan Yılıdırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Şırnaklı gençler adeta 80 milyonla bir oldu, beraber oldu alçak darbecilere geçit vermediler. Duanızla, dik duruşunuzla Cumhurbaşkanınıza Recep Tayyip Erdağan\'a sahip çıktınız. Sizlere Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Bu ezan dinmedi, Hamidiye kışlasındaki bayrak inmedi. Bakın Yurt mahallesindeki bombayla bu alçaklar 3 evladımızı katlettiler. 2 yaşındaki Elif, 6 yaşındaki Nihat, 8 yaşındaki Ahmet Gerez\'in katilleri bu alçaklardır. Silopi\'de patlattıkları el yapımı patlayıcı ile 9 yaşındaki Enes\'in katilleri de bunlardır. Cizre Cudi mahallesindeki 4 yaşındaki Harun, 6 yaşındaki Ayşegül\'ü de bunlar katletmedi mi? Güvenlik korucumuz Mehmet Tatar\'ın biricik evladı 17 yaşındaki Bayram Tatar\'ı da evinin önünde alçakça kurşunlayanlar da bu PKK teröristleridir. Evladımız Naci Adıyaman\'ı kaçırıp bunlar öldürmedi mi? Camileri harabeye çevirip Kuran-ı Kerimleri dahi bu alçaklar parçaladı. Barış diyerek, özgürlük diyerek, hak hukuk diyerek sizlerden destek aldılar. Ancak, kısa bir süre sonra bütün bunları unuttular, gözleri dönmüş vaziyette çocuk demeden, yaşlı demeden, sivil demeden, asker demeden bütün önlerine gelen insanları katlettiler. Artık bu acılı günler geride kaldı, artık önümüze bakacağız. Biz sırtımızı teröre değil, Şırnaklı sırtını teröre değil millete ve devletimize veriyoruz milletimize veriyoruz. Devlet millet kaynaşmasıyla inşallah bu işin de içinden çıkacağız.\"

\'BAŞKANLARIN ALÇAKLIĞINA SON VERDİK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Cizre\'de ve Şırnak\'ta seçilen Belediye başkanlarının devletten aldıkları paraları terör örgütüne taşıdıklarını ve paraların bomba olarak geri döndüğünü ifade ederek, \"Onların da bu saltanatının bu alçaklığına son verdik. Görevden aldık. Şimdi arkadaşlarımız var güçleriyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar. Bugüne kadar Şırnak merkezde 117 kilometre sıcak asfalt yapılmış. 57 kilometre kanalizasyon yapılmış. 85 kilometre içme suyu hattı döşenmiş. Bütün bu işler için 160 milyon harcama yapılmış, helali hoş olsun. Şırnak daha fazlasına layık. Şırnak\'ta yıkılan binalar yerine yenileri yapılıyor. Şehrin sağında solunda binalar eskisinden daha güzel şekilde yapılıyor. 15 yılda Şırnak\'a 10 milyar yatırım yaptık. Tabii yapacağız. Çünkü, Şırnak burada Türkiye Cumhuriyeti\'nin bekası için, ülkenin geleceği için milletimizin birliği, beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor ben buradayım diyor\"dedi.

\'NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZ BESTLER-DERELER YOLUNU YAPACAĞIZ\'

Şırnak\'tan sonra Cizre ilçesine oradan da Hakkari\'ye geçeceğini de söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

\"Şırnak\'ı Siirte bağlayacak, Siirt\'i de Van\'a bağlayacak Bestler-Dereler yolunu da yapıyoruz. Bunu da bitireceğiz. Bu yolda geçtiğimiz aylarda bu yolda çalışan müteahitin iş makinalarını yaktılar. Daha sonra oraya yol güvenliğini çalışma güvenliğini alsın diye koyduğumuz askerlerimizi, jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı alçakça şehit ettiler. Ama ne yaparsa yapsınlar, biz onlara rağmen, onların bu engellemelerine rağmen bu yolu da yapacağız. Böylece de yolunuzu da açacağız bahtınızı da açacağız. Kimimiz Kürt, kimimiz Arap, kimimiz Türkmen, kimimiz Türk, ne olursak olalım, yaradan rabbimin kuluyuz. Bizi birbirimize bağlayan mübarek dinimiz, Peygamberimiz bize yeter. Onun için ayrı gayrı olmak yok. Tabii ki Kürtseniz Kürtlüğünüzle gurur duyacaksanız, Arapsanız \'Arabım\' diyeceksiniz, Türkseniz \'Türküm\' diyeceksiniz. Hangi etnik gruptan olursanız olun başımız, gözümüz üstünde yerimiz var. Bunların hepsi tamam ama, ayrmcılık olmayacak. Hepimiz bu ay yıldızlı bayrak altında Türkiye Cumhuriyeti\'nin onurlu vatandaşlarıyız. Bizi birbirimize bağlayan yüce dinimizdir, mübarek peygayberimizdir, devletimizdir, baygrağımızdır, vatanımızdır. Son olarak şunu söylüyorum. Siz bu alçak örgütün PKK\'nın, PYD\'nin, YPG\'nin ne olduğunu 2015\'te gördünüz. Bu binaları başınıza geçirdiklerinde, yaptıkları vahşette gördünüz,. Şimde şunu anlayalım, görelim. PKK terör örgütünün Kürtler diye, Kürtlerin hakkı geleceği diye bir meselesi yok, böyle bir sorunu yok. Sorun ne? Sorun Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok. İşte askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, hükümetimizle sizin başınızın belası olan bu alçak örgütü, bu terör örgütünü hayatınızdan çıkarmak, ülkemizden de kovup atmaktır.\"

BOZDAĞ : TERÖR YAPAN ŞEYTANIN EMRİNDEDİR

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, nerede bir mescid varsa onları inşa edenlerin Allah\'a ve ahirete inananlar tarafından yapıldığını belirterek, \"Hep beraber ülkemizin dört bir yanında mabedlerimizin minarelerinden ezan kıyamete kadar var olacak ve gür bir şekilde okunacak. Bu mabedler kıyamete kadar varlığını sürdürecektir. Mabedlerimiz bulundukları her yerde dinimizin birilğini kardeşliğini dünyaya haykıran yerlerdir. Bizim medeniyetimizin merkezinde camiler, minareler, kubbeler var. Ama, bunların da çok düşmanı var. Terör örgütü hendek terörü ile birlikte pek çok zarar verdi. Allah\'ın evi olan mabedleri yakan bir alçaklığın altına imza attı. Kim yaptı bunları ? Allahını tanımayan tanıyorsa bile onun emrine uymayan, orada terör yapanlar ancak şeytanın emrindedirler\"dedi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI: EZANLAR DİNMEYECEK

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş da, yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları caminin 2 yıl önce terörirstlerin saldırılarından dolayı hasar gördüğünü belirterek, \"Büyük oranda yıkılmıştı. Bugün milletimizin yardımları ile milletimizin destekleri ile bu hale geldi. İnşallah bu camimizde nice insanlar secde edecekler, rabbimize hep birlikte ibadet edeceğiz. Çocuklarımız eğitim görecek. Bu camimimzden sonsuza kadar ezanlar dinmeyecek, bu camimizin göğsüne hiçbir zaman namahrem eli dokunmayacak inşallah\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra beraberindeki bakanlar ile birlikte Çakırsöğüt 1\'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'na geçti. Yıldırım\'ın buradanda helikpoter ile Cizre\'ye geçeceği belirtildi.



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