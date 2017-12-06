T24 LogoT24 Logo
Dünya

Başbakan Yıldırım Seul Büyükelçiliği’nin açılışına katıldı

Seul, 6 Aralık, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni binasını hizmete açtı

06 Aralık 2017 18:25

Seul, 6 Aralık, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni binasını hizmete açtı.

Yıldırım, Güney Kore temasları kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun ile görüşmesinin ardından Türkiye\'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasına geldi.

Büyükelçiliğin yeni binasının açılışını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım\'a, eşi Semiha Yıldırım ve Oscar\'ın \"Yabancı Dilde En İyi Film\" kategorisinde aday adayı \"Ayla\" filminin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol de eşlik etti. Kore Savaşı yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) misyonuyla Güney Kore\'ye giden Türk askerleri tarafından hizmete açılan Ankara Okulu öğrencileri de açılışta yer aldı.

Yıldırım, açılış kurdelesini keserek, elçilik binasının hayırlı olmasını diledi, ardından açılışa katılan vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen açılışa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye\'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye\'nin Seul Büyükelçiliğine yeni atanan Büyükelçi Ersin Erçin ile diğer yetkililer katıldı.

Görüntü Dökümü:

Büyükelçilik açılış töreni

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SeulAralık DHA Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Seul BüyükelçiliğininYıldırım Güney KoreGüney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung SyeKyunTürkiye Seul BüyükelçiliğininBüyükelçiliğinBaşbakan YıldırımSemiha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24