Başbakan Yıldırım: Savaşa girmiyoruz, bunlar noktasal operasyonlar (2)

\'TEOG\' AÇIKLAMASI: SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ YOK, MEB ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş\'ın görevinden istifa etmesiyle ilgili \"İstifa, tek taraflı bir iradedir. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok; onu ben bilemem. Kadir Bey\'le istifadan önce de istifa ettikten sonra da konuştum. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi. Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen\" diye konuştu.

Yıldırım, ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasına ilişkin \"Sistem değişikliği yok. TEOG, bu sene uygulanmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yerine üç tane çözüm üretiyor. Karar verilmiş değil. Bakanlar Kurulu\'na gelecek. Uzmanlar, gerekli sunumları yapacak. Sömestr gelmeden, 1 ay içerisinde kararı açıklarız\" dedi.

Başbakan Yıldırım; TRT Haber, CNN Türk, A Haber, NTV ve Habertürk TV ortak yayınında Almanya\'daki seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel\'e yazılı bir tebrik mesajı gönderdiğini dile getiren Yıldırım, \"Her ne kadar birinci parti oldu; ama tek başına iktidar olamadı. Biraz da önceki seçime göre, oy kaybetti. Anladığım kadarıyla \'büyük koalisyon\' olmayacak. Ama şunu bekliyoruz. Artık seçim havası bitti, geçim havası başladı. Normale dönelim İşimize bakalım. Türkiye ile uğraşmak, gündem yapmak; Türkiye hakkında büyük büyük laflar etmenin, seçime bir faydası olmadığı gibi zararı oldu. Bunu da gördü Sayın Merkel. Hollanda da bunu yaptı, oy kaybetti. Almanya\'da bunu yaptı, oy kaybetti. Kim kazandı? Irkçılar kazandı. Bunun, bizden ziyade onları endişelendirmesi lazım. Bütün Avrupa\'yı endişelendirme lazım. Irkçılık hareketi, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı Avrupa\'nın başının belası olmaya bundan sonra da devam edecek. Almanya ve Fransa bunu atlattı; ama Almanya\'nın bu konuda biraz daha gelecekle ilgili tedbir alması lazım\" diye konuştu.

\"ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TAMİR EDİLMESİ LAZIM\"

Almanya\'nın, Türkiye\'ye yönelik kayda değer bir davranış değişikliğine gitmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, \"Almanya\'nın yapacağı iş, bir kere FETÖ\'cülere müsamahayı bırakacak. PKK sempatizanlarına alan açmaktan vazgeçecek. Türkiye ile dostluğun devam etmesi için Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için buna ihtiyaç var. Yapmazsa kendi bileceği iş. Biz, Almanya\'nın menfaatinin de Türkiye\'nin menfaatinin de bunu gerektirdiğini söylüyoruz. Burada, kayda değer bir davranış değişikliğine ihtiyaç var. Bu da PKK ve FETÖ ile ilgili tutumu. Bu, doğrudan Türkiye\'ye karşı hasmane bir tutumdur. Bu, bizim için hassas bir konudur. Buraya yeni dönemde Sayın Merkel\'in yoğunlaşması lazım. Artık seçim öncesi olan bitenleri bir kenara bırakıp, yeni bir sayfa açarak, Almanya-Türkiye ilişkilerinin tamir edilmesi lazım. Bunun mümkün olabileceğini düşünüyoruz\" dedi.

TOPBAŞ\'IN İSTİFASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: O, ARTIK NİYET OKUMAYA GİRİYOR

İBB Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş\'ın istifa ettirildiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar sorulan Başbakan Yıldırım, \"O, artık niyet okumaya giriyor. İstifa, tek taraflı bir iradedir. Bundan doğal bir şey yok. Arka planında, zihninde, ruh dünyasında ne var ne yok; onu ben bilemem. Ben sonuca bakarım. Bunun en güzel cevabı herhalde Kadir Bey\'dedir. Kadir Bey\'le konuştum. İstifadan önce de istifa ettikten sonra da konuştum. İstifa edeceği konusunda bana bilgi verdi sadece\" diye yanıt verdi.

\"MUHTEMELEN YERİNE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİ GELİR\"

Topbaş\'ın yerine gelecek isimle ilgili değerlendirmede bulunan Yıldırım, \"Yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen. Bununla ilgili pazar günü Cumhurbaşkanı\'mız, İstanbul meclis üyeleri ve belediye başkanlarıyla geniş katılımlı bir değerlendirme yaptı. Bu hafta sonunda da süre doluyor. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplanacak ve seçim yapacak. Bir arkadaşımız, boşalan koltuğu doldurmuş olacak. Muhtemelen ilçe belediye başkanı\" açıklamasında bulundu.

\"BİZİM DE BURADA İYİ KÖTÜ İŞİMİZ VAR\"

İBB Başkanlığı görevine kendisinin getirileceği yönündeki iddialar da sorulan Başbakan Yıldırım, \"Koltuk boşaldı. Başka biri gelip, oturacak. Bizi nereye koyacaksın? Koltuk yok ki. Dolu koltuk. Bizim de burada iyi kötü işimiz var\" yanıtını verdi.

\"TEOG BİR SİSTEM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ YOK\"

Yıldırım, TEOG sisteminin kaldırılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

TEOG\'un başından beri yanlış anlaşıldığını savunan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: \"TEOG bir sistem değil. \'Sistem değişikliği yapılıyor\' diyorlar, böyle bir şey yok. Sistem değişikliği yok. Bu, zaman içerisinde, 2013\'ten beri bir yarışa döndü. Özel kurslar, dershaneler; çocuklar bunaldı. Bir şey öğrenmekten ziyade hafız olacakmış gibi ezberle, ezberle, ezberle; kimyası bozuldu. TEOG kalkınca bütün öğrenciler büyük bir bayram havasında. Benim torunum da bu sene 6\'ncı sınıfa başladı. \'Dede teşekkür ederim, TEOG\'u kaldırdınız\'. \'Kızım sana ne, daha senin TEOG\'la ne işin var\'. \'Bana da gelecek, onun için şimdiden seviniyorum\' dedi. Öğrenci psikolojisi tabii. Hiçbir öğrenci, sınavı sevmez. Sınav tatsız bir şeydir; ama sınav olmadan da gelişme olmaz, öğrenme olmaz\"

\"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÜÇ ÇÖZÜM ÜRETİYOR\"

TEOG sistemi yerine getirilecek 3 seçenek üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi: \"TEOG kalkıyor. Bu sene uygulanmayacak. Bunun yerine Milli Eğitim Bakanlığı, üç tane çözüm üretiyor. Karar verilmiş değil. Bunların artıları, eksileri çalışılıyor. Bunlardan biri, her lisenin kendi sınavını yapması. İkinci yöntem, orta okul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem de orta okul bazlı yerleştirme. Burada ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi yüzde 50\'si belki öğrencilerin, bir kısım okullar da orta okul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bir de hiçbir şey aramayanlar var. Adresi en yakın olan gidip, kayıt olacak. Bazı okullar, diyebilir ki \'Ben orta okul mezuniyet ortalaması arayacağım\'. Bir de bazı okullar, kendi sınavını yapar. Kendi sınavını yapar; ama o sınavın mutlaka bakanlığın gözetiminde olması lazım. Emniyet tedbirleri alınarak, soruların da hatta merkezden hazırlanarak, sınavın yapılması. Bunların hangisinin en isabetli olduğu konusu, Bakanlar Kurulu\'na gelecek. Uzmanlar, gerekli sunumları yapacak. Birisinde karar kılacağız. Bir ay içinde olur\"

\"8\'İNCİ SINIFTAN MEZUNLAR, YENİ UYGULAMAYLA LİSEYE GİTMİŞ OLACAK\"

TEOG sisteminin kaldırılmasıyla Anadolu\'daki çocuklara kapıların kapanmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, \"Gelir, yine girer. TEOG\'da ne yapıyorsa burada da onun daha kolayını yapacak. Bir iddiası yoksa açıkta kalmayacak. Gidecek, mahalledeki liseye girecek. Bunun mükemmeli yok. Ben eğitimci değilim, mühendisim. İnceledim, bunun mükemmeli yok. Burada; subjektif kararları ortadan kaldıracak, öğrenciyi de canından bezdirmeyecek bir sistem getirmek. Bu sene 8\'inci sınıftan mezunlar, yeni uygulamayla liseye gitmiş olacak. Sömestr gelmeden, 1 ay içerisinde kararı açıklarız\" diye konuştu.

Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI