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Başbakan Yıldırım: Raco temizlendi; Afrin çevrelenmiş durumda

"Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır"

03 Mart 2018 18:16

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda Raco beldesinin PYD/YPG unsurlarından tamamen temizlendiğini belirterek, " Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla gidiyor.Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik" dedi.

İsim vermeden ABD'yi de eleştiren Başbakan, "Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır" diye konuştu.

Başkakan Yıldırım, Konya'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

- Kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla gidiyor. Güvenlik güçlerimiz hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkatli çalışıyor.

- Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiğimiz, özel harekatçılar, jandarma, polisimiz, Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor.

- Nerede bu ülkenin sınırlarına, milletin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz.

- Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor.

- Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. 

- Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Düzenlemeleri yaptık, anamuhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor.

- Bu bir koalisyondur diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan bunlardı. 16 Nisan halkoylamasında ne kadar millet düşmanı varsa birlikte hayır cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? Şimdi artık her şey şeffaf. Partiler bir araya gelecek seçime birlikte gidecek. 

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Binali YıldırımAfrin operasyonu

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