Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur 

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara\'da, Jandarma Genel Komutanlığı\'nın Beştepe Karargahı\'nda düzenlenen \"Bölge ve İl Jandarma Komutanları Toplantısı\"nda konuştu. Yıldırım, \"Türk milletinin, bu coğrafyayı kahramanlıklarla dolu bir mücadeleyle kendisine vatan yaptığını dile getiren Yıldırım, bugün de ülkenin bağımsızlığı ve milletin esenliği için hep birlikte mücadele verildiğini belirtti. Vatan ve millet mücadelesi iki cephede devam ediyor. Bunlardan biri, sınırlarımız ötesinde, ülkemize, sınırlarımıza yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmek için yaptığımız mücadeledir. Fırat Kalkanı, bu mücadelenin en belirgin örneklerinden bir tanesidir. Bu, dışarıdaki mücadele Silahlı Kuvvetlerimizin sorumluluğunda sürdürülmektedir. Diğer önemli bir mücadelemiz de sınırlarımız içinde hain terör örgütleriyle her türlü mücadeleyi sürdürmektir.Jandarma Teşkilatımız trafikten asayişe ve narkotiğe kadar geniş hizmet ağı var. 1839\'da kurulan teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti\'nden çok daha uzun geçmişe sahip\" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Yıldırım, \"15 Temmuz gecesi hedef, ülkenin bağımsızlığı ve istiklali, milletin aydınlık geleceği. O gece hainlere karşı verdiğimiz kahramanca mücadele asla unutulmayacak, unutturulmayacak. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın milletimize yaptığı çağrı, o gün yerini bulmuş ve meydanlar milyonlar tarafından doldurulmuştur. O gece, millet genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle bu ihanet şebekesinin karşısında dimdik durmayı başarmıştır. Üniforma içindeki caniler, Allah\'a şükür sonuç alamamışlar ve vatansever askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, hakimlerimiz, savcılarımız, medya mensuplarımız ve her şeyden önemlisi aziz, kahraman milletimizin kahramanlıkları, fedakarlıklarıyla hak ettikleri dersi almışlardır\" diye konuştu.

Yıldırım, \"15 Temmuz sonrası alçak darbe girişiminden önemli bir ders çıkardık. O derslerden biri de Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden yapılandırılması ve kolluğun tekrar gözden geçirilmesidir. Bildiğiniz gibi bu çalışmalardan biri de jandarmanın İçişleri Bakanlığına tam anlamıyla bağlanmasıydı. Bu karardan sonra özellikle terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını hepimiz görüyoruz. Özellikle 2016 Ağustos\'unda aldığımız karar, \'Terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır.\' Yaz demeden kış demeden bu mücadelede de jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hatta ihtiyaç duyulan yerde Silahlı Kuvvetlere mensup elemanlarımızla birlikte amansız, çetin bir mücadele içine girmiş olduk. Bu mücadele yurt içinde büyük bir başarı ile devam etmektedir\" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, \"Bugün terörle mücadelede geçen 40 yılla geçmiş 1,5 yılı kıyasladığımız zaman hakikaten kıyaslanması dahi mümkün olmayan büyük başarı elde edilmiştir. Bu başarıda koordinasyonun, birlikte iş yapmanın katkısı önemlidir ama her şeyden önce terörle mücadelenin Türkiye\'nin gelecek, istiklal mücadelesi olduğu bilincinin bütün kesimlerde yerleşmiş olmasıdır. Jandarmamız, polisimiz, sizler bu işi sıradan bir görev olarak görmüyorsunuz. Bunu bu ülkenin bekası olarak görüyorsunuz ve buna göre de her türlü fedakarlığı, vatanseverliği yaparak, durumdan da vazife çıkararak görevinizi en iyi şekilde yapıyorsunuz. Bunun için 80 milyon vatan evladı, vatandaşlarımız size şükranlarını ve minnet duygularını her zaman ifade ediyor\" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, \"Terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır. Bölgemiz zor bir bölge. Bu bölgede ayakta kalmak kolay bir iş değil. Hareketli dinamik fay hatları sürekli çalışan bir bölge. Bu bölgede birçok ülkelerin hesapları emelleri var. Dünyanın hiçbir yerinde aynı anda 3 terör örgütüyle etkin mücadele eden başka ülke yok. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur\" dedi.

Yıldırım, \"Artık terör örgütünün yurtiçindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır. Gerek jandarmamız gerek polisimiz gerek güvenlik korucularımız ve Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın asla kış uykusuna yatmak gibi bir niyeti yoktur. Yurdun her köşesinde, dağda, şehirde, bayırda amansız bir takiple bu alçakları, kış yapılanmasına fırsat vermeden, göz açtırmadan bulundukları yerde imha etmek için her türlü çabayı, gayreti göstermektedir\" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, \"FETÖ küresel güçlerin kontrolüne girmiş ve hedefleri doğrultusunda her türlü alçakça çalışmayı yapmaktan zerre kadar hicap duymayan kanlı bir terör örgütüdür. Muhatap olduğumuz ülkelerde bunların ne kadar koruma altında olduğunu gördüğümüzde terör örgütünün eriştiği boyut ve Küresel korumalarının kimlere nasıl hizmet ettiğini çok açık bir şekidle ortaya koymaktadır. uzun soluklu mücadeledir. vatandaşlrımızın mağdur olmaması için de azami gayreti gösteriyor göstermey devma ediyoruz. Maalesef örgütün hiçbir kutsalı olmadığı için ayakta kalabilmek geleceğe yönelik mensuplarına ümit aşılamak için kahpe bir şekilde iftiralar atabilmekte. Herhangi bir mağduriyet yol açmadan çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi bozmanın bir başka yolu da insanların birbirine düşürülmesi, birbirinden şüphe etmesi böylece örgüt amacına ulaşmasıdır. Görüyorsunuz küresel anlamda da bu örgütün ülkemizin menfaatlerine karşı her türlü işbirliğini yapmaktan zerre kadar imtina etmediğini de bugünler de bir çok ülkede görmekteyiz. O bakımdan önümüzde zorlu bir mücadele var ama bu mücadelede şunu rahatlıkla görüyoruz, inisiyatif, üstünlük devletin elindedir\" diye konuştu.

Yıldırım, \"Savunma sanayimizin toplam proje sayısı 66\'dan 553\'e çıkmış, toplam proje bedeli de 5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayi sektör cirosu 1 milyar dolardan 6 milyar dolara erişmiştir. Türkiye\'nin amacı hiçbir ülkeye husumet duymak ya da hiçbir ülkenin topraklarında gözü olmamaktır ama ülkemize karşı kurulan planlar, çalışmalar, birliğimize beraberliğimize, toprak bütünlüğümüze yönelik her türlü düşmanca faaliyetler için bizim mutlaka tedarikli olmamız kendi kendimize yetmemiz gerekiyor. Dostluk bugünler de belli oluyor. En ufak bir şeyde veremeyiz diyorlar. Muhtaç olmamak için gerekli çalışmalarımızı yapmamız lazım\" açıklamasında bulundu.