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Politika

Başbakan Yıldırım, oyunu annesinin adını taşıyan okulda kullanacak

İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açtığı 32 derslikl

07 Haziran 2018 14:37

İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde oyunu İzmir\'in Karabağlar ilçesinde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım\'ın bağışlarıyla yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda açtığı 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu\'nda kullanacak.
Başbakan Binali Yıldırım, 11 Haziran Pazartesi günü Uşak mitinginin ardından İzmir\'e gelerek hem İzmir- Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak Sabuncubeli Tüneli\'nin açılışını yapacak. Tünelin içinde 10 bin kişilik iftar yemeği verilecek. Başbakan Yıldırım, 18 Haziran\'da yeniden geleceği İzmir\'de bir hafta kalacak. Sadece 21 Haziran\'da ilçe mitingleri yapmak için Ankara\'ya gidecek. Başbakan Yıldırım, seçimin son haftasında İzmir\'de özel çalışmalarda bulunacak, oyunu da İzmir\'in Karabağlar ilçesinde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım\'ın bağışlarıyla yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda açtığı 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu\'nda kullanacak.

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