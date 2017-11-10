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Dünya

Başbakan Yıldırım, New York'ta Musevi cemaati temsilcileriyle görüştü

Nafiz ALBAYRAK /NEWYORK,(DHA) - ABD'de çeşitli temaslar için bulunan Başbakan Binali Yıldırım, New York'ta Musevi cemaati temsilcileriyle görüştü

10 Kasım 2017 04:05

Nafiz ALBAYRAK /NEWYORK,(DHA) - ABD\'de çeşitli temaslar için bulunan Başbakan Binali Yıldırım, New York\'ta Musevi cemaati temsilcileriyle görüştü.

Washington\'daki temaslarını tamamlayan Başbakan Binali Yıldırım, New York\'a geldi. JFK Havalimanı\'na indikten sonra kalacağı otele uğramadan direk olarak New York Başkonsolosluğu\'na geçen Yıldırım, burada Musevi cemaati temsilcileriyle görüştü. Yıldırım daha sonra CNN\'e geçecek ve Ferit Zekeriya\'ya bir mülakat verecek.

Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmesi bekleniyor.

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