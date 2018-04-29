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BBC Türkçe

Başbakan Yıldırım: Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyorum

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Türkiye'de iki gündür sinagoglar önünde gerçekleştirilen protestoları eleştirdi, "Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklama ile Türkiye'de iki gündür sinagoglar önünde gerçekleştirilen protestoları eleştirdi.

Yıldırım Museviler için "Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır" derken İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal detektörler kurmasının sinagoglar önünde protesto edilmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz."

Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mircan Cuma akşamı İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu önünde gerçekleştirdiği protestoda ibadet özgürlüğünü engelleyeceklerini söyleyen bir konuşma yapmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz."

Binali Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlamasının "kabul edilemez" olduğunu söyleyerken, İsrail'i "yanlıştan geri dönmeye" davet etti.

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