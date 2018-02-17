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Dünya

Başbakan Yıldırım Münih'te açıklama yaptı

İstanbul, 16 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında Münih’te yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi’nde açıklama yaptı

17 Şubat 2018 00:30

İstanbul, 16 Şubat (DHA) – Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında Münih’te yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Merkezi’nde açıklama yaptı.
Başbakan Yıldırım Almanya’nın Münih kentinde basına ve halka yaptığı açıklamada çeşitli konulara değindi. Yıldırım konuşmasında, “Memleketimizde huzur, kardeşlik, barış devam ediyor. Milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği için Cumhurbaşkanımızla gece gündüz çalışıyoruz. Artık dördüncü kuşağa geldik. 1960’lı yıllardan bu yana gurbette dedelerimiz, babalarımız şimdi ise çocuklarımız çalışıyor fakat benim sizden çok önemli bir talebim ricam, bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz” dedi.
Almanya Türkiye ilişkileri ilgili Yıldırım, “Geçtiğimiz dönemde meydana gelen bazı sıkıntılar bugün giderilmiş gibi görünüyor. İnşallah daha iyi olacak. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabi bizim beklediğimiz ülkemizi, birliğimizi bölmeye yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesidir” dedi.
 

Görüntü dökümü:
Başbakan Binali Yıldırım halka ve basına konuşma yapıyor.

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