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Başbakan Yıldırım: Muhatabımız Bağdat

"Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır"

28 Eylül 2017 19:58

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılan referanduma tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Muhatabımız Bağdat olacak" dedi.

Çorum’daki Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Birileri maalesef şahsi ihtiraslarını orada yaşayan yüz binlerce, milyonlarca mazlum insanın geleceğini karartma pahasına bir maceraya kalkışmış durumda. Bu referandum neresinden bakarsanız bakın, bölgeye huzur getirmez, kardeşlik getirmez, barış getirmez. O bakımdan da Türkiye bu referandumu yok hükmünde saymaktadır."

Türkiye’nin IKBY’yi muhatap almayacağını söyleyen Yıldırım, “Sınır kapılarında muhatabımız Irak olacak, havaalanlarında muhatabımız Bağdat olacak ve bütün ekonomik faaliyetlerimizde birinci dereceden muhatabımız Irak merkezi yönetimi olacak” dedi.

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