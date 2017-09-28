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Başbakan Yıldırım: IKBY'ye yönelik somut adımlar atılmaya başlandı; temsilcisine 'Geri gelme' dedik

"İran ve Irak'la yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

28 Eylül 2017 19:02

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yüzde 93 'evet' oyu çıkan bağımsızlık referandumu sonrası somut adımlar atılmaya başlandığını, IKBY'nin temsilcisinin Türkiye'ye tekrar gelmemesi yönünde bildirim yapıldığını söyledi.

Yıldırım, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Erbil'de bulunan temsilcisine "Türkiye'ye geri gelme" denildiğini söyledi.

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Çorum’da konuşan Yıldırım, IKBY'ye yönelik adımlar atılıp atılmayacağı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Somut adımlar gayet tabii ki atılacak, atılmaya başlandı. Şu anda Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin Türkiye'deki ofisinde görevli kişinin Kuzey Irak'tan tekrar gelmemesi yönünde Dışişleri Bakanlığımız bildirimi yaptı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi'yle yaptığımız görüşmede de, özellikle Irak Meclisi'nin aldığı karar çerçevesinde, hudut kapılarının, havaalanlarının Irak merkezi hükümetince devralınmasıyla beraber Türkiye de artık Irak'a yönelik her türlü ekonomik, ticari, diplomatik ilişkilerini merkezi hükümetle beraber yürütecek. Bunun da kararını aldık."

"İran ve Irak'la işbirliği yapacağız"

Yıldırım, "Bölgede bir parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve burada oluşturulmaya çalışılacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konularda İran, Türkiye, Irak olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz gerek İran'da gerek Irak'ta, Türkiye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, farklı etnik gruptaki insanlar değil, bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır" diye konuştu.

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