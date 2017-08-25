Başbakan Yıldırım  MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin: Başbakana güvensizlik gibi bir yoruma tabi  tutmak iyi niyetten yoksundur (1) 

Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MİT\'in, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya, \"Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MİT\'in, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya Yıldırım, \"MİT müsteşarlığının yasası ile ilgili bir değişiklik oldu. Bu değişikliğe göre MİT müsteşarlığı ile ilgili tasarrufu sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda zaten yeni sistemde bütün MİT müsteşarlığı diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde toplanıyor. Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur\" diye yanıt verdi.

