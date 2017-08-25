T24 LogoT24 Logo
Politika

Başbakan Yıldırım  MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ilişkin: Başbakana güvensizlik gibi bir yoruma tabi  tutmak iyi niyetten yoksundur (1) 

  Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MİT'in,  Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya, "Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun

25 Ağustos 2017 17:09

 

Mustafa TURAPOĞLU- Gökhan CEYLAN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, MİT\'in,  Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya, \"Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi  tutmak iyi niyetten yoksundur\" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MİT\'in, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına ve bu konuda CHP\'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya Yıldırım, \"MİT müsteşarlığının yasası ile ilgili bir değişiklik oldu. Bu değişikliğe göre MİT müsteşarlığı ile ilgili tasarrufu sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda zaten yeni sistemde bütün MİT müsteşarlığı diğer kurumlar hepsi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde  toplanıyor. Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakana güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi  tutmak iyi niyetten yoksundur\" diye yanıt verdi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TURAPOĞLU Gökhan CEYLANANKARA DHABAŞBAKAN Binali Yıldırım MİTCHPNisanKamuMevzuatBuBaşbakanaBinali YıldırımMİT CumhurbaşkanlığınaYıldırımMİTCumhurbaşkanımızCumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24