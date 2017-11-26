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BAŞBAKAN YILDIRIM: (MISIR'DAKİ TERÖR SALDIRISI) ŞİDDETLE KINIYORUZ. BUNLAR MÜSLÜMAN OLAMAZ, BUNLAR İNSAN DAHİ OLAMAZ

Haber-Kamera: İstanbul DHA Tuzla'da cami açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Mısır'daki terör saldırısını kınayarak, "Bunların yaptığının ne Müslümanlıkla ne de insanlıkla alakası yok

26 Kasım 2017 20:30

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Tuzla\'da cami açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Mısır\'daki terör saldırısını kınayarak, \"Bunların yaptığının ne Müslümanlıkla ne de insanlıkla alakası yok. Şiddetle kınıyoruz. Bunlar Müslüman olamaz, bunlar insan dahi olamaz. Ve bu elim olaydan dolayı Mısır halkına Mısırlı kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum\" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra\'ya hareketinden önce Tuzla\'da yapımı tamamlanan Hacı Bekir Yıldırım Camii\'nin açılışını yaptı. Dedesinin adını taşıyan caminin açılışında konuşan Başbakan Yıldırım, \"Mübarek Cuma günü, Cuma namazında hiçbir şeyden haberi olmadan kendilerini Allah\'a teslim etmiş insanlara alçakça saldırıp, 300\'ün üzerinde masum insanı katlettiler. Bunu da ne yazık ki İslam adına yaptıklarını söylüyorlar. Bizim dinimiz öldürmeyi değil, yaşatmayı emrediyor. Bir insanı yaşatmak bir alemi yaşatmaya bedel. Hal böyleyken bu sapık ideoloji ve bu terör örgütü maalesef bölgemizi 5-6 yıldan beri kana buladı, dinimize en büyük kötülüğü yaptı. Bunların yaptığının ne Müslümanlıkla ne de insanlıkla alakası yok. Şiddetle kınıyoruz. Bunlar Müslüman olamaz, bunlar insan dahi olamaz. Ve bu elim olaydan dolayı Mısır halkına Mısırlı kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Başbakan Yıldırım\'ın konuşması
-Yıldırım\'ın camiyi açması
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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