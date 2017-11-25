Başbakan Yıldırım: (Mısır'daki terör saldırısı) "235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık?"

İSTANBUL,(DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım\'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe\'deki Başbakanlık Ofisi\'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla akşam yemeği düzenlendi. Öğretmenlerle bir arada olmaktan eşi Semiha Yıldırım ile mutluluk duyduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, \"24 Kasım Öğretmenler Günü\'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bugün, Millet Mekteplerinin açıldığı, Cumhuriyet\'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de başöğretmenliği kabul ettiği günün yıl dönümüdür. O günlerden bugünlere , nice nesiller geçti. Hepsinde de siz öğretmenlerimizin emeği var, alın teri var, akıl teri var. Her dönemde çocuklarımız, gençlerimiz sizleri kendilerine örnek aldılar. Sizler, bilginin sürekli geliştiği günümüzde, kendinizi yenileyerek değişime ve gelişmeye öncülük

ettiniz, öncülük etmeye devam ediyorsunuz. Hiçbir meslek yok ki hayatımızda öğretmenlik kadar yer etmiş, iz bırakmış olmasın. Her şeyi, herkesi unutsak bile öğretmenlerimizi asla unutmuyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE, YERYÜZÜNÜN UMUDUDUR\"

Başbakan Yıldırım, kendisinin de üzerinde emeği bulunan bütün öğretmenlerine bugün vesilesiyle şükranlarını sunarak ellerinden öptüğünü ifade etti. Edebiyatçı yazar Nuri Pakdil\'in, Türkiye\'nin bir adının da umut olduğunu ifade ettiğini aktaran Yıldırım \"Türkiye, yeryüzünün umududur. Türkiye, bölgedeki mazlum ve masum insanların umududur. Haksızlık karşısında herkes sussa da Türkiye susmuyor, susmayacak. Öğretmenlerimizden bu ülkenin çocuklarına, Türkiye\'nin yeryüzündeki mazlumlar ve bütün insanlık için ne anlama geldiğini özellikle anlatmanızı istiyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milleti, sadece bizim istiklalimizin öncüsü değil, aynı zamanda mazlum milletlerin de ilham kaynağıdır. Ülkemizin gidişatı için kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Türkiye emin ellerdedir, doğru istikamettedir.\"

\"BİZ GELECEĞİMİZİ GENÇLERE EMANET EDECEĞİZ\"

Çocukları hızla değişen dünyaya uyumlu hale getirecek bilgi, donanım ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmenin öğretmenlerin elinde olduğunu belirten Yıldırım, \"Bu, hayati derecede önemli bir meseledir çünkü biz geleceğimizi gençlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz geleceğimizdir. Bugün onların nüfusu ülkemizin nüfusunun yüzde 100\'ünü oluşturmuyor ama gelecekte yüzde 100\'ü onlardan oluşacak. İşte 2002\'den bugüne bu şuurla hareket ettik, yeni nesillerimizi, yavrularımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çabalar sarf ettik.\" ifadelerini kullandı. Hükümet olarak bütçede en büyük payı 2002\'den beri hep eğitim ayırdıklarını vurgulayan Yıldırım, \"2002\'de 11 milyar lira olan Milli Eğitim bütçesi, geçtiğimiz yıl, yani bu içinde bulunduğumuz yıl, 122 milyar, önümüzdeki yıl 134 milyar seviyesine çıktı. Neredeyse 12 kat artıştan bahsediyoruz.\" dedi.

\"BİZİM HASSAS OLDUĞUMUZ 3 TANE KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR\"

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıktığını, yeni bir müfredatın oluştuğunu, farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açan düzenlemelerin hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, okullarda Kur\'an ve siyer derslerinin de verilmeye başlandığını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Türkiye\'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz

var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir.\"

\"BUGÜNE KADAR 3 MİLYAR CİVARINDA DERS KİTABINI ÖĞRENCİLERİMİZE DERS YILI BAŞINDA ÜCRETSİZ DAĞITTIK\"

Başbakan Yıldırım, geçen 15 yılda eğitimin fiziki altyapısını güçlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, 300 bine yakın yeni dersliği eğitim camiasına kazandırdıklarını, derslik başına düşen öğrenci sayısında iyiye gittiklerini vurguladı. 2019 yılı sonunda büyük bir engel olmazsa tekli öğretime geçilmiş olacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: \"Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını bildiğiniz gibi kaldırdık. Meslek liselerinde uygulanan farklı katsayı adaletsizliğine son verdik. Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman önemsedik. Bugüne kadar 3 milyar civarında ders kitabını öğrencilerimize ders yılı başında ücretsiz dağıttık. Bunları bizim öğrencilik yıllarımızda hayal bile edemezdik. Ortaokula başladığımız 67 senesinde ihtiyacımız olan kitapların tamamını temin edinceye kadar sene biterdi. Hiçbir zaman bütün kitapları aynı anda temin etmemiz mümkün değildi. Bugün çok şükür öğrencilerimiz kitaplarını masalarının üzerinde buluyor ve ilk günden eğitime hazır olarak okullarına başlıyorlar. Eğitimde teknolojiyi de ıskalamadık. Bilişim sınıfları, etkileşimli tahta, tablet bilgisayarlar, geniş bant internet bağlantıları, Fatih Projesi modern eğitim araçlarının önde gelen

hizmetleridir ve bunları öğrencilerimizle siz değerli öğretmenlerimizle buluşturduk. Sizleri perişan eden o tebeşirli kara tahtadan şimdi akıllı tahtaya geçiş yaptık. Artık okullarımızda internete bağlanan, dijital dev ekranlara sahip tahtalarımız var.\"

\"GENÇLERİMİZ GELECEĞİNİ DAĞDA DEĞİL, HAYALLERİYLE GELECEKTE ARIYORLAR\"

2 yıl önce terörle mücadelede, terör örgütlerinin kandırarak, aldatarak dağa çıkardığı çocuk sayısı, genç sayısı 600\'lerdeyken bu sene bu sayının 5\'e indiğinin altını çizen Yıldırım, \"Allaha şükür artık gençlerimiz geleceğini dağda değil, hayalleriyle gelecekte arıyorlar. Bizim bu konuda ülkemizin birliği, beraberliği ve milletimizin huzuru ve barışı için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" şeklinde konuştu.

\"235 MASUM İNSAN HAYATINI KAYBETTİ, YÜZLERCE YARALI VAR. BU MUDUR İSLAMİYET, BU MUDUR İNSANLIK?\"

Sadece bir terör örgütü değil, Türkiye aynı anda 3 terör örgütüyle mücadele veren bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, \"Bölücü terör örgütü diğer yanda DEAŞ diye bir sapık örgüt, sözde İslam\'ı temsil ediyor. Ama insanları gözünü kırpmadan öldürüyor. Bugün yine Mısır\'da bir camide Mevlasına dua ederken, namaz kılarken, insanların üzerine silahlarla bombalarla saldırdılar ve ve 235 masum insan hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Bu mudur İslamiyet, bu mudur insanlık? Bu vesileyle bu olayda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ve ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde şehit olan öğretmenlerimize ve öğretim görevlilerimize Allahtan rahmet diliyorum\" diye konuştu.

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