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Başbakan Yıldırım mevkidaşı Çipras ile görüştü 

ANKARA,(DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefonla görüştü

14 Şubat 2018 00:41

ANKARA,(DHA - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir telefonla görüştü. 
Görüşmede Ege Denizi’nde,Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı. Konuya ilişkin iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüş farklılıkların rağmen,  görüşmenin olumlu bir havada cereyan ettiği,  sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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