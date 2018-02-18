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Politika

 Başbakan Yıldırım : Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor (2) 

  BAŞBAKAN YILDIRIM : KARDEŞLİĞİNE KARŞI KİM OLURSA OLSUN, OSMANLI TOKADINI EN SERT ŞEKİLDE ATARIZ Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili  Binali Yıldırım,  partisinin Ankara 6

18 Şubat 2018 20:24

 

BAŞBAKAN YILDIRIM : KARDEŞLİĞİNE KARŞI KİM OLURSA OLSUN, OSMANLI TOKADINI EN SERT ŞEKİLDE ATARIZ

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili  Binali Yıldırım,  partisinin Ankara 6. Olağan İl Kongresi\'ne katıldı.  Başbakan Yıldırım, \"Terör örgütleri ve onların uzantılarıyla mücadelemiz, bu bölgede yurt içinde, yurt dışında bu terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Çeşitli temaslar için Avrupa\'daydım. Bana \'Osmanlı tokadı\'nı sordular. Dediler ki, \'Cumhurbaşkanınız \'Osmanlı tokadı atacak, kime atıyor?\' Dedim ki, \'İşte gidin, Fırat Kalkanı\'na, gidin Afrin\'e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz.\' Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun, Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız.\" diye konuştu. 

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