Başbakan Yıldırım: Mağduriyetlerin önlenmesi için isimsiz ihbarları dikkate almayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yürütülen soruştumalara ilişkin olarak, "İsmi, kimliği, adresi, yeri yurdu belli olmayan ihbarlar için genelge yapacağız" dedi. "FETÖ belası da bizim başımıza böyle geldi" diyen Yıldırım, "Ciddi belgeye, bilgiye dayalı olan her türlü ihbarı değerlendiririz ancak arka planında bir şey olmayan, sadece soyut iddialar bulunan ve kimliği, adresi belirsiz ihbarları dikkate almak hem muhatabına zarar veriyor hem de bürokrasinin genel verimliliğine de olumsuz etki yapıyor" diye konuştu.

Yıldırım, "'80 AKP'li milletvekilinde ByLock var' iddiası araştırılacak" iddiasıyla ilgili olarak ise "İddia varsa araştırılır, gerçeği ortaya çıkarılır. Hiçbir şey gerçekleşmeden, üzerinden konuşmak haksızlıktır, insanları karalamaktır" dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Arkadaşlar FETO ile mücadele bir milli meseledir. Kim olursa olsun, nereye giderse gitsin gereken yapılacaktır. Burada kimsenin muafiyeti söz konusu değildir. İmzasız ihbarlar bürokrasinin hastalığıdır. Birbirini çekemeyenler, birbirlerinin yerinde gözü olanlar bu tür ihbarları kimliğini vermeden yapıyorlar.

İsmi, kimliği, adresi, yeri yurdu belli olmayan ihbarlar için genelge yapacağız. FETO belası da bizim başımıza böyle geldi. Ciddi belgeye, bilgiye dayalı olan her türlü ihbarı değerlendiririz ancak arka planında bir şey olmayan, sadece soyut iddialar bulunan ve kimliği, adresi belirsiz ihbarları dikkate almak hem muhatabına zarar veriyor hem de bürokrasinin genel verimliliğine de olumsuz etki yapıyor. Mehmet Bey ile de konuşun biraz bana da tavsiyeleri oldu."