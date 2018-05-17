Başbakan Yıldırım, Libya, Nijer ve Iraklı mevkidaşlarını İİT toplantısına davet etti

ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Libya Başbakanı Fayez Sarraj, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Irak Başbakanı Haydar Ebadi ile ayrı ayrı telefonla görüşerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'ne davet etti.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Sayın Başbakanımız, görüşmelerde, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu insanlık dışı olaylar nedeniyle muhataplarını yarın İstanbul\'da ülkemizin dönem başkanlığında toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi\'ne davet etmiştir. Ayrıca, mübarek Ramazan ayını kutlamıştır.

Sayın Başbakanımızın muhatapları, söz konusu İİT Zirve toplantısına ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etmişler, bu konudaki görüşlerimizi ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını bildirmişlerdir.”