Başbakan Yıldırım: Kudüs’te yanlış hesaplar yapanlar sonunda pişman olacaktır (2)

\"OLDU, BİTMEYE GEÇİT VERMEYECEĞİZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs\'e ilişkin \"İnsanlığın ortak değeri olan Kudüs\'ü oldubittiyle İsrail\'in başkenti yapmaya çalışanlara geçit vermedik, vermeyeceğiz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte 17 Ağustos Başpınar Spor Salonu\'nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Spor salonu girişinde halkın sevgi gösterisiyle karşılanan Yıldırım, bir grubun ‘Taşeron işçilere kadro’ sözleri üzerine “Kadro işi tamam” diyerek yanıt verdi.

\"ŞU DİNEK VE CUDİ DAĞI BİRBİRLERİNİN KARDEŞİDİR\"

Başbakan Binali Yıldırım, beraberinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte 17 Ağustos Başpınar Spor Salonu\'nda düzenlenen 6’ncı AK Parti İl Başkanlığı 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Spor salonu girişinde halkın sevgi gösterisiyle karşılanan Yıldırım, bir grubun ‘Taşeron işçilere kadro’ sözleri üzerine “Kadro işi tamam” diyerek yanıt verdi. Yıldırım daha sonra il kongresinde partililere hitap etti. Başbakan Binali Yıldırım birlik beraberlik mesajları vererek şunları söyledi:

“Türk\'ü, Kürt\'ü, Alevi\'si, Sünni\'si hep beraber Çanakkale\'de vatanı birlikte savunduk. Gittik, Bitlis\'i, Bingöl\'ü düşmandan kurtardık. Sarıkamış\'ta omuz omuza şehit olduk. Kurtuluş Savaşı\'nı hep birlikte verdik. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Gün geldi sevinci paylaştık, gün geldi hüznü paylaştık. Gün geldi ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi bölüşürüz ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz. Düğünlerimizde omuz omuza birlikte halay çektik. Ağıtları birlikte yaktık. Başarılara birlikte sevindik. Şu Kırıkkale\'deki Kızılırmak ile Dicle ve Fırat birbirine kardeştir. Şu Dinek Dağı ile Cudi Dağı birbirinin kardeşidir. İşte bu kardeşlik duygusuyla güzelleşen il kongremizin hayırlara vesile olmasını Mevlamdan niyaz ediyorum.\"

SPOR SALONU MÜJDESİ

Kırıkkale’ye spor salonu müjdesi veren Yıldırım sesinin kısıldığını kaydederek şöyle devam etti:

“Buraya geldiğimizde, bu salondaki kardeşlerimizden daha fazlası buraya sığmadı. Dışarıda bizi beklediniz, saatlerce beklediniz. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanımıza buradan söylüyorum, Kırıkkale\'ye çok daha büyük, güzel bir salon yapalım. Hem de öyle bir salon yapalım ki şehrin de dışında olmasın, tam merkezinde olsun. Ses yavaş yavaş isyan ediyor ama ben de diyorum ki inat da bir murattır. Sesim ne kadar dirense de gönlümden gelen sesle sizlere hitap edeceğim.\"

\"İSRAİL\'İN BAŞKENTİ YAPMAYA ÇALIŞANLARA GEÇİT VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ\"

ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararını anımsatan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin yanında saf tutuyoruz. Somali\'de, Arakan\'da, Suriye\'de, Yemen\'de durduğumuz nokta ne ise, Filistin\'de de aynı yerde duruyoruz. Amerika\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in baş şehri olarak tanıdığı açıklamayı reddediyoruz, kabul etmiyoruz. İnsanlığın ortak değeri olan Kudüs\'ü oldubittiyle İsrail\'in başkenti yapmaya çalışanlara geçit vermedik, vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın girişimiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı bu konudaki kararını açık ve net şekilde bütün dünyaya ilan etti. Bundan böyle biz de diyoruz ki işgal altındaki Doğu Kudüs Filistin\'in baş şehridir. Filistin\'in ve mazlum halkının hak ve hukukunun yok edilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Kader gökyüzünde yazılır, insanlar kaderini yaşarlar. Yeryüzünde kader yazılmaz. Bir milletin kaderini işgale, baskıya, zulme mahkum etmeye çalışanlara asla izin vermeyiz. Tarih zulmedenler kadar zulme sessiz kalan kör vicdanları da yazacak. Uluslararası kamuoyu şunu iyi bilmelidir, Kudüs bütün insanlığın ortak hazinesidir. 3 semavi dinin merkezidir. Bu kutsal beldede barış temelinde iki tarafın mutabık kalacağı nihai bir çözüm istiyoruz. Onun dışında kalan tek taraflı hiçbir karar, hiçbir yaptırım asla kabul görmeyecektir.\"

Mustafa TURAPOĞLU/KIRIKKALE, (DHA)

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